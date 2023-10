Playstation Plus – Du cinéma sur les formules Extra et Premium

Avec le dématérialisé qui a définitivement le vent en poupe, Sony intègre sur son Playstation Plus, à partir d’aujourd’hui (06/10), son service feu Bravia Core rebaptisé Sony Pictures Core. Avec une hausse des prix de la part de Sony sur son offre d’abonnement, Sony se sent quelque peu obligé de fournir un motif à cette augmentation.

Là où les joueurs attendaient surtout plus de jeux (et des jeux de qualité), Sony sort de sa manche la carte cinéma avec un accès (limité) offert pour les comptes Extra et Premium (la formule Essential passe à la trappe). Car oui, si le Sony Pictures Core offre une catalogue de plus de 2 000 films, les abonnés Extra et Premium auront un accès qu’à une centaine de films.

L’application, que l’on pourra retrouver sur le store pour les PS4 et qui sera directement dans la catégorie « Média » de la PS5 donne la possibilité de louer ou d’acheter un film. L’avantage du Bravia Core, qui sera définitivement renommé sur les autres plateformes d’ici l’année prochaine, est qu’il offre une qualité d’image bien supérieure à Netflix ou bien encore Amazon Prime avec un bitrate beaucoup plus élevé.

Toutefois, avoir une résolution aussi élevée (3840 x 2160) ne sera possible qu’aux détenteurs de la fibre et seuls les possesseurs d’une télévision 4K pourront réellement profiter de l’argument technologique avancé par la marque nipponne.

À voir si cette incursion du cinéma dans les terres du gaming profitera à Sony et si cette limitation, autant sur les gammes de formule que le nombre de films accessibles, ne nourrira pas un sentiment d’exclusion et de ressentiment pour certains joueurs. L’entreprise japonaise a encore beaucoup à prouver vis-à-vis des joueurs Essential sur sa hausse de prix (une hausse de 20%) car peu de nouveautés sont apparues depuis un mois pour cette formule.

Cette diversification des services pour le Playstation Plus aide à une plus forte rétention des joueurs, le dématérialisé aidant déjà dans cette stratégie de rétention (on est plus réticent à changer de console avec une ludothèque prête à craquer). Avec l’arrivée de ce service de VOD sur le PS Plus, Sony montre son besoin de fidéliser ses abonnés et de capitaliser sur des revenus mensuels gargantuesques. À voir si les joueurs y trouveront leur compte…