PS Plus – Augmentation des tarifs et une fournée encore décevante

Septembre commençant, Sony a quelques nouvelles à fournir à son public d’adhérents au PS Plus. Et, malheureusement, elles ne sont pas toutes bonnes. Déjà, évidemment, il y a les trois jeux fournis mensuellement dans le cadre de l’offre Essential. Ça c’est ce que l’on peut catégoriser comme une information agréable à lire, même s’il est vrai que cela déprendra avant tout de l’affinité de chacun avec les titres. Quant à ce qui fâche, eh bien, ça a un rapport avec le prix des abonnements.

Commençons donc par le commencement : mardi 5 septembre, le catalogue de jeux proposé dans le cadre du PS Plus Essential va opérer son changement mensuel. Ainsi, si ce n’est pas encore fait, il vous reste quelques jours pour acquérir les titres de ce mois d’août : PGA Tour 2k23, Dreams et Death’s Door. Ensuite, on n’aura plus qu’à dire bonjour à la nouvelle fournée.

Et parmi la liste des jeux promis, on en retrouve un qui fait en ce moment la une, même si c’est plutôt de manière indirecte avec une actualité assez malheureuse : la fin du studio Volition. Ce jeu n’est donc autre que la dernière itération de Saints Row, qui aura bien fait parler d’elle. Pour des louanges ? Non, plutôt l’inverse. Alors que l’opus devait plus ou moins signer la renaissance de la série, il n’a pu que difficilement relever la tête.

À ses côtés, on retrouvera la présence du MMORPG Black Desert. Proposé dans sa Traveler Edition, le jeu mettra à disposition des joueurs un contenu augmenté et les enverra ainsi vers des activités diverses : pêche, cuisine alchimie, etc, en plus de tout ce qui touche aux combats.

En outre, la sélection de septembre offrira également la possibilité de se balader dans un tout autre univers sous fond de guerre froide. Dans Generation Zero, le joueur (accompagné de trois autres participants) devra défendre des terres suédoises submergées par des attaques de toutes parts en provenance d’unités robotiques.

Des jeux qui donnent envie ? Pas vraiment, si l’on regarde les quelques avis qui circulent, ne serait-ce que sur Metacritic. En tout cas, ils sont loin de vraiment obtenir le plébiscite de la foule. Et, ça peut être quelque peu problématique, surtout au regard de l’autre information publiée dans la foulée : l’augmentation du forfait annuel de toutes les formules du PS Plus.

Ainsi, à partir du 6 septembre (soit un jour après le nouvel arrivage), les différents paliers augmenteront comme suit :

La formule Essential passera d’un prix annuel de 59.99 euros à 71.99.

La formule Extra, elle, transitera des 99.99 euros actuels à 125.99.

La premium, ce ne sera plus 119.99 euros mais 151.99 euros par an.

Une hausse, montant donc jusqu’à 26% pour certains cas (Extra et Premium), ne concernera dans un premier que le nouveaux abonnés potentiel au service. Bien sûr, tout le monde sera touché à un moment donné, mais, pour les adhérents actuels, ce changement ne sera apparemment effectif qu’à partir du 6 novembre prochain. Toutefois, si l’abonné souhaite changer de formule à compter de ce 6 septembre, il sera forcément soumis aux nouvelles modalités mise en place par Sony.

Autant dire que cette initiative porte un coup certain au public. Et quelle raison donner à cela ? Si l’on se base à quelques faits survenus dans les dernières semaines, il y a de fortes chances que l’on impute cette hausse tarifaire à l’inflation. D’ailleurs, c’est ce motif qui a été allégué il y a plusieurs semaines par Sony quant à l’augmentation du prix de sa console. De même, Xbox n’y a pas échappé. L’entreprise américaine a non seulement fait de même avec sa machine, mais aussi avec son service Xbox Game Pass.

Ainsi, tout le monde est logé à la même enseigne, hein ? Pas exactement. On ne prend aucun parti (et ce n’est pas notre rôle) mais n’y a-t-il pas un réel désavantage du côté de PlayStation ? Alors oui, il y a probablement une intention de rééquilibrer tous les forfaits. Celui d’un an était jusqu’à présent le plus avantageux, si l’on faisait la somme du tarif mensuel, par exemple, l’addition était beaucoup plus salée. Cependant, il est à constater que cette modification ne survient pas dans de meilleurs dispositions.

Car oui, à l’heure qu’il est, on a vraiment du mal à justifier la hausse de prix. Un peu plus d’un an après sa refonte, le PS Plus a encore tout (ou presque) à prouver, les jeux fournis n’arrivant pas toujours à convaincre, notamment du côté des classiques réservés à la branche Premium. Sans oublier, l’absence de gros jeux exclusifs day one. Un petit manque qui ne fait pas défaut à son principal concurrent.