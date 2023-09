Volition Games – Le studio mis en liquidation par Embracer Group

Embracer Groupe ne sait plus à quel saint se vouer. Dans une optique de restructuration, le groupe vient d’annoncer la liquidation de Volition Games, acteur historique du jeu vidéo agissant depuis plus de 30 ans, tout en confirmant conserver ses licences phares. Pour l’occasion, Volition Games a posté un petit message sur sa page LinkedIn :

En juin dernier, Embracer Groupe a annoncé un programme de restructuration pour maintenir sa position de leader dans l’industrie du jeu vidéo. Dans le cadre de ce programme, ils ont évalué les objectifs stratégiques et opérationnels et ont pris la décision difficile de fermer Volition Games avec effet immédiat !

Pour aider notre équipe, nous travaillons sur une aide à l’emploi et pour rendre la transition plus facile pour les membres de la famille Volition. Nous remercions nos clients et nos fans du monde entier pour tout leur amour et leur soutien au fil des années. Vous serez à toujours dans nos cœurs.

Le studio avait débuté à la fin des années 90 et s’est très vite retrouvé sur le devant de la scène avec le jeu Red Faction sorti en 2001, à la suite de son achat par THQ. Ce FPS dans lequel on incarnait un mineur révolutionaire sur Mars récolta beaucoup d’avis positifs, notamment grâce à son moteur de jeu geo-mod qui permettait de détruire les environnements et d’en modifier sa géométrie.

Bien sûr, impossible de les dissocier de leur plus grande création : Saints Row ! La licence qui s’est amusée, au fil des années, à parodier avec beaucoup d’auto-dérision Grand Theft Auto. Le dernier épisode de Saints Row, réfléchi comme un reboot à la série qui voulait tendre vers du plus sérieux avait d’ailleurs reçu un avis plus que mitigé. Quelle cruelle ironie de le retrouver dans la sélection de jeux « gratuits » du PlayStation Plus ce mois-ci !

On souhaite évidemment tout le meilleur du monde à toutes les personnes laissées sur le carreaux par cette restructuration.