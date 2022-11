Saints Row – Volition paie la mauvaise réception du jeu

Produire un nouveau jeu au sein d’une franchise iconique à l’identité propre est toujours un risque. Il faut éviter d’être redondant par rapport aux opus précédents mais aussi éviter de dévier trop de la recette originale, faute de perdre une partie de la communauté. Ce risque est d’autant plus grand lorsque ce nouveau jeu a la lourde tâche non pas de constituer une suite numérotée mais d’être un reboot total d’une franchise. Les équipes de Volition ont pu faire ce constat douloureux avec la sortie du dernier jeu Saint Row, chargé de recommencer la franchise avec de nouveaux personnages mais dont la réception décevante contraint Embraer Group, entité qui possède Volition, à opérer un transfert de studio en interne.

Et pourtant, il y avait de quoi s’attendre au pire lorsque les premiers trailers du jeu ont été mis en ligne, la réception était déjà froide dans l’ensemble. Si la sortie d’un nouveau jeu Saint Row était certes attendue, il ne semble pas que l’idée du reboot ait séduit beaucoup de personnes. Les nouveaux personnages assez fades et stéréotypés, chargés de prendre la succession de personnages légendaires et appréciés des joueurs, n’ont pas aidé. Aussi le jeu ne paraissait pas très bien parti pour devenir un succès commercial et critique.

La sortie officielle du 22 août 2022 n’a finalement fait que confirmer le peu d’attachement du public envers les nouveaux personnages, mais aussi révélé de nombreux bugs et un gameplay moins fun et chaotique que les jeux précédents. L’histoire n’a rien de mémorable et ressemble à une version médiocre de celle de Saint Row 2, tandis que l’open world n’a pas grand chose à offrir. Seuls l’OST et l’ambiance visuelle du jeu tentent autant que possible de sauver la mise mais le miracle semble hors de portée : la note de la part des joueurs est médiocre sur metacritic.

Cependant, Saints Row s’est plutôt très bien vendu et a rassemblé plus d’un million de joueurs. L’ennui c’est que la réception du jeu a laissé la communauté profondément divisée et que le player-drop semble important, et si le jeu est bien parti pour être rentable il semble ne pas constituer une source de revenue importante sur le long-terme d’après le CEO d’Embraer Group. c’est donc dans ce contexte qu’Embraer Group, qui détient Deep-Silver depuis 2018, lequel avait racheté Volition en 2012, a fait passer Volition sous la tutelle d’un autre studio du groupe : Gearbox, bien connu pour les jeux Borderlands. Si un tel transfert interne est une première dans l’industrie du jeu vidéo, le groupe explique qu’il s’agit avant tout de faire bénéficier Volition de l’expérience en management de Gearbox.

Saints Row cru 2022 recevra-t-il du contenu supplémentaire, voire une suite, grâce à l’appui et l’expérience de Gearbox ? Les possibilités restent de mise, on espère juste que cette mauvaise réception n’enterrera pas pour de bon les projets de Volition concernant le futur de cette franchise. Quoi qu’il en soit, une mise à jour prévue pour la fin novembre a été annoncée et teasée par Volition. On leur souhaite de rectifier le tir avec d’autres mises à jour et de regagner les faveurs de la communauté.