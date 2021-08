[Gamescom 2021] Saints Row – La guerre des gangs n’est pas terminée

La saga déjantée Saints Row est absente de la scène vidéo ludique depuis 2015 (Saints Row: Gats out of Hell), mais il y a deux ans, on apprenait qu’un nouvel épisode était bel et bien en train d’être développé par Volition. Si les fans de la licence s’attendaient à un cinquième opus, nous venons d’apprendre qu’il s’agit en fait d’un reboot. Nommé tout simplement Saints Row, il fera table rase de l’univers mis en scène précédemment, mais les développeurs gardent cependant l’aspect débridé et l’humour caustique qui ont participé au succès de la saga.

Avec vos fidèles comparses Neenah, Kévin et Eli, vous ferez en sorte de devenir le futur Boss. Pour se faire, vous devrez construire votre empire criminel dans les rues de Santo Ileso (ville fictive du sud des Etats-Unis) en combattant les factions adverses. Un open-world qui deviendra votre terrain de jeu vous attend, entre activités criminelles et occupations secondaires.

Vous aurez aussi la possibilité de créer votre avatar, et de personnaliser vos armes et vos voitures. Comme il est de coutume d’en proposer à toutes les sauces, un mode co-op sera également de la partie. Que vous décidiez de jouer entre vous gentiment ou bien de piéger votre partenaire, un système permettra de rejoindre l’action ou de la quitter sans redémarrer le jeu. On notera une direction artistique à mi-chemin entre réalisme et cartoon qui fait écho à l’humour du jeu ; ce qui, de fait, permet d’alléger un peu la violence inhérente à la licence.

L’Opening Night Live de la Gamescom 2021 nous permet de nous faire une petite idée de ce qui nous attend, mais faute de plus gros détails on ne peut finalement compter que sur les promesses du studio qui semble vouloir revenir en force. Il faudra attendre le 25 février 2022 pour se faire un avis plus précis, date à laquelle il devrait être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.