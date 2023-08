La Xbox 360 ferme boutique dès l’année prochaine

Le mois de novembre signera les 18 ans de la Xbox 360, une console adulée par de nombreux joueurs et accompagnée de son éternel store en ligne. Éternel ? Pas si sûr. Ce dernier signe officiellement son arrêt dès l’année prochaine. En effet, à l’été 2024, la boutique en ligne de la Xbox 360 ne sera plus accessible. Mais qu’est-ce que ça veut dire concrétement ? Et surtout, doit-t-on s’inquiéter pour nos jeux ?

Le 29 juillet 2024, il deviendra impossible d’acheter du nouveau contenu sur le store de la Xbox 360. On vous rassure tout de suite, les jeux et autres DLCs achetés plus tôt (même supprimés) seront toujours accessibles. De plus, la fonction de rétrocompatibilité initiée par la Xbox One sera toujours de rigueur. On précise par ailleurs qu’il sera possible de jouer en ligne aux titres disparus du store tant que l’éditeur conserve la mise en ligne de ses serveurs.

Microsoft souligne également que l’application Microsoft Movies & TV ne fonctionnera plus sur la Xbox 360 à la date communiquée, ce qui signifie que les films et émissions de télévision achetés via le service ne seront plus visibles sur les consoles Xbox 360, mais toujours visionnables via ses deux grandes sœurs.

Cette décision remet la question de la conservation des jeux vidéo sur la table. Car, même s’il sera toujours possible de jouer aux titres précédemment acquis ou via la rétrocompatibilité (seulement pour une poignée de titres), certains n’auront pas cette chance et disparaîtront tout simplement des radars. Oui, vous lisez bien il deviendra impossible d’y jouer (légalement on entend). Il s’agit en fait de jeux numériques exclusifs au store de la Xbox 360 dont voilà une liste non exhaustive :

0D Beat Drop

Arkadian Warriors

Battlezone

Blazing Birds

CrazyMouse

Crimson Alliance

Double Dragon II: Wander of the Dragons

Fire Pro Wrestling

Fruit Ninja Kinect

Full House Poker

Fusion: Genesis

Gel: Set & Match

Geon: Emotions

Hybrid

JAM Live Music Arcade

Kinect Fun Labs (14 games)

Kinect Sport Gems (10 games)

Panzer General: Allied Assault

Schizoid

Spyglass Board Games

Totemball

Wing Commander Arena

Wits & Wagers

Yo-Ho Kablammo

Zombie Wranglers

Une liste de jeux de petite envergure on en convient mais quand même, ces derniers sont amenés à se volatiser nous laissant avec cette question de plus en plus urgente : Comment s’assurer de la conservation de tous nos jeux vidéo, même au format numérique ?