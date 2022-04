Conservation du jeu vidéo, portages sur PC… – Où va PlayStation ?

Chacun a pris des résolutions pour 2022 et compte bien s’y tenir. Si Microsoft avait pris comme résolution de racheter Activision-Blizzard, PlayStation a décidé d’entreprendre quelques changements. Avec l’annonce de la refonte de l’abonnement PlayStation Plus, la volonté de la firme d’investir le PC et maintenant la création d’une section spéciale engagée sur la conservation du jeu vidéo, les choses bougent.

Garrett Fredley, Senior Build Engineer a annoncé sur son compte Twitter qu’il a récemment été embauché par l’éditeur dans un département dédié à la préservation du jeu vidéo. Beaucoup d’utilisateurs sous le tweet se réjouissent de la création d’un tel département. Même si l’on ne sait pas encore grand-chose, on espère qu’ils communiqueront sur ce sujet dans les semaines à venir.

On peut néanmoins deviner les projets sur lesquels les équipes seront amenées à travailler. En effet, avec la refonte du PlayStation Plus le 22 juin prochain, PlayStation s’engage sur les jeux rétro. Le plus haut niveau d’abonnement « PlayStation Plus Premium » offre à l’abonné la possibilité de télécharger une sélection de titres PS3 en streaming ainsi que des titres rétros PS1, PS2 et PSP téléchargeables. Cette formule s’inscrit bien dans un désir de conserver l’héritage de PlayStation, tout comme le fait déjà Microsoft avec le Game Pass.

Il s’agit d’une initiative qui devrait ravir la Fondation pour le Patrimoine du Jeu Vidéo qui s’était indigné lors de la révélation de Nintendo en février dernier. Big N a annoncé la fermeture des boutiques numériques de la 3DS et la Wii U en 2023 et ne compte « rien prévoir à l’avenir pour résoudre la situation », laissant ainsi tout un pan de son histoire disparaître.

Depuis quelques temps, on sent que PlayStation enchaîne les initiatives avec de nombreux rachats dont Nixxes Software qui permet d’apporter son expertise en termes de portages de jeux de consoles sur PC. Après avoir créé son label « PlayStation PC LLC », l’éditeur recherche un directeur de stratégie pour gérer ses plans sur PC. Il s’agira d’optimiser les ventes sur cette plateforme et pour aider à trouver les partenaires adéquats afin de développer cette branche.

Sony s’intéresse sérieusement au PC et souhaite donc avoir une tête pensante pour mener à bien l’ambition de l’entreprise sur ce domaine. Pour l’instant, les titres sortiront d’abord sur PS4 et PS5 pour conserver une certaine exclusivité, espérons pour la communauté PC qu’ils n’attendront pas trop longtemps. De gros titres sont d’ores et déjà disponibles comme God of War, Horizon Zero Dawn et bien d’autres encore comme, à la fin de l’année, Uncharted: Legacy of Thieves Collection. La firme semble donc miser son avenir sur le PC.