La publicité arrive dans nos jeux – PlayStation aussi

La communauté des joueurs a trouvé ces derniers jours une nouvelle opportunité d’afficher son mécontentement : Xbox aurait en effet exprimé l’envie d’intégrer des publicités à ses jeux free-to-play. La grogne risque de se poursuivre pendant quelques jours encore, puisqu’on apprend aujourd’hui que PlayStation réfléchit aussi à mettre de la publicité dans ses propres contenus.

Alors ne soyons pas trop catastrophistes, il ne s’agirait pas de voir nos parties interrompues, comme sur nos téléphones portables, par des spots de trente secondes pour des jeux mobiles qui n’existent pas. Non, la publicité serait plus ou moins intégrée à l’expérience de jeu. Ce serait par exemple des affiches sur les panneaux publicitaires des villes dans lesquelles on joue, où des sponsors sur les bords des pistes d’un jeu de course.

Comme les pubs autour des terrains des jeux de sports NBA2K ou FIFA, finalement. Parce que si l’idée semble émouvoir les joueurs, la pub est pourtant déjà très présente dans le jeu vidéo. Mais elle est acceptée quand elle est “intelligemment” intégrée. Ainsi, celle qui borde les stades est bienvenue, parce qu’elle imite la réalité.

Fortnite est aussi une immense bannière publicitaire. Quand des skins de personnages issus des univers Marvel ou Star Wars sont proposés dans le jeu, c’est pour faire la promotion de films, de séries, ou même d’album (on a vu des skins Arianna Grande ou Bruno Mars) qui sortent au même moment. Mais encore une fois, ces publicités sont plutôt bien accueillies, les joueurs retenant plus la possibilité qui leur est offerte de jouer avec Batman que la publicité pour le film correspondant qui est ainsi faite.

Les publicités sont même parfois beaucoup plus franches, quand elles s’incrustent par exemple carrément dans le titre du jeu, comme avec le jeu de moto Monster Energie Superpercross, qui affiche en grand les nom et logo de son sponsor ; les plus anciens se souviendront peut-être des jeux dont le titre commençait par MTV, du nom de l’ex-chaîne musicale reconvertie en robinet à real-TV (la série MTV Sports, les jeux MTV Music Generator…). Enfin, les jeux sont parfois eux-mêmes des publicités. Le platformer Cool Spot, sorti en 1993, mettait en scène les aventures de la mascotte 7Up de l’époque, on a vu plusieurs jeux M&M’s, dont un jeu de kart sur Wii, et on a échappé de peu à un jeu narrant les aventures de Fido Dido, autre mascotte 7Up, resté à l’état de prototype.

Intégrer de la pub dans le jeu vidéo n’a rien de bien de nouveau, et intelligemment fait, cela peut rester discret, voire même participer à l’expérience de jeu. Que la communauté s’émeuve des tentatives de PlayStation ou Xbox sur le sujet est peut-être plus un signe de manque d’actualité que de vrai bouleversement de nos habitudes de joueurs.

Cela reste toutefois un geste étonnant de la part de ces géants de la communication, quand on sait que modèle du gratuit-financé-par-la-publicité semble avoir trouvé ses limites. La presse papier gratuite a quasiment disparu, les sites d’actu – jeux vidéo notamment – meurent les uns après les autres, et des applications jusqu’ici gratuites s’essaient à de nouveaux modèles économiques (Molotov, ou les services de « replay » des chaînes télé qui proposent désormais un service payant premium…). Si les constructeurs cherchent de nouveaux moyens de tirer profit des free-to-play, on n’est pas convaincu que la publicité représente l’avenir du genre…