Microsoft travaille à l’intégration de publicités dans des jeux gratuits

Ce n’est pas la première fois que les publicités et le jeu vidéo sont associés, loin de là. On pense évidemment assez vite à des titres comme Death Stranding et sa boisson Monster ou plus simplement aux jeux de sports et affiches omniprésentes. Vous vous souvenez peut-être même de l’entreprise Simulmedia qui, l’été dernier, a annoncé avoir mis au point une plateforme permettant d’intégrer plus facilement des spots publicitaires dans nos jeux vidéo, avec comme premier partenaires Electronic Arts (évidemment) et Hi-Rez Studios (Smite). Mais les joueurs ne semblent pas (encore) prêt à accepter ce genre de procédé, comme le démontre la levée de bouclier face à l’intégration dans les replays du jeu UFC4 d’annonces pour la série The Boys.

Du coté des jeux gratuits, les fameux free-to-play qui pullulent sur le marché mobile et de plus en plus sur les autres machines, la démarche est beaucoup mieux acceptée. Ces titres ne nécessitant pas de paiement à l’entrée, chacun arrive à comprendre que le studio de développement ait besoin de trouver d’autres sources de financement. Et c’est plutôt pour cette typologie de jeux que Microsoft cherche le meilleur compromis entre la qualité de l’expérience des joueurs et une meilleure rétribution pour les développeurs via la publicité.

La démarche reste très délicate pour Microsoft, les joueurs consoles n’étant pas habitué à subir des publicités pendant leurs parties. L’idée dans un premier temps serait de proposer cette possibilité à un groupe restreint de studios. Ceux-ci pourraient alors commencer à intégrer des publicités à leurs titres « d’une manière qui ne perturbe pas l’expérience de jeu ». Sont évoqués par exemple l’ajout de panneaux d’affichages dans des jeux de course. Cela ressemble pour le moment presque plus à un sondage d’opinion sur le sujet par Microsoft qui a bien conscience que le sujet est potentiellement périlleux pour leur image de marque qu’à un véritable virage pour l’entreprise. Le projet pourrait néanmoins commencer à être déployé d’ici la fin de l’année si les voyants restent au vert.

Avec des coûts de développement de jeux de plus en plus élevés, il parait logique que de nouvelles sources de rémunération soient recherchées par les studios, et les publicités font partie des solutions les plus évidentes. On peut facilement imaginer, à l’instar de certains jeux mobiles, la possibilité pour les utilisateurs de visionner une publicité plus ou moins longue afin de débloquer un skin par exemple, ou l’achat par certaines marques de costumes à leur image pour transformer nos avatars en homme-sandwich 2.0. En bref, c’est surtout l’adaptation pas à pas du modèle free-to-play à nos jeux premium qui semble nous tendre les bras.

Car c’est finalement le business model du jeu sur console qui est remis en cause. Pas directement certes, mais on sent bien qu’il devient de plus en plus compliqué pour les studios de rentabiliser leurs projets, et encore plus pour les titres intégrés à un Game Pass (même si Microsoft compense se manque à gagner le temps de rendre son Game Pass encore plus incontournable). Alors comment faire ? Les microtransactions ne font pas vraiment l’unanimité et les NFT encore moins. Les publicités, intelligemment intégrées peuvent être une partie de la réponse, mais à elles seules, elles risquent de ne pas suffire. C’est pourtant aujourd’hui que doivent être trouvées les solutions pour demain si on veut continuer à voir émerger des titres solos majeurs comme les récents Horizon Forbidden West ou Elden Ring.