Abonnements de jeux vidéo – Des renouvellements plus si automatiques ?

Aujourd’hui, les abonnements sont de plus en plus de présents dans nos modes de consommation des loisirs et de la culture. Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, Xbox Game Pass, PlayStation Plus et tant d’autres représentent au fil du temps une part plus importante de nos budgets mensuels. Cinq euros par ci, dix euros par là, mais que se passe-t-il lorsqu’on utilise plus l’un de ces abonnements ? Cela nous est arrivé à tous. Le prélèvement s’effectue tout de même, conséquence directe du renouvellement automatique tacite de toutes ces offres de services, et si on est pas attentif ou discipliné dans sa gestion des dépenses, le montant payé « inutilement » peut facilement dépasser la centaine d’euros, notamment pour les abonnements annuels.

Au Royaume-Uni, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés a décidé de se pencher sur cette question en pointant du doigt les pratiques des grands constructeurs de jeux vidéo. Nintendo, Xbox et PlayStation proposent chacun un abonnement à leurs services, parfois même plusieurs. Et comme c’est la norme dans le milieu, la case du renouvellement tacite est activée par défaut bien que Xbox ait choisi d’anticiper les conclusions de l’organe de régulation en janvier dernier en modifiant cette approche pour ses abonnements Live Gold et Game Pass.

Concrètement, qu’est ce qui change vraiment ? Comme on l’a évoqué précédemment, Xbox a pris les devants et a lancé toute une série d’améliorations et de clarifications de ses offres. Pour les renouvellements automatiques accidentels, il y aura pour l’abonné la possibilité de demander un remboursement. Dans le même ordre d’idée, les abonnés annuels vont avoir la possibilité de demander un remboursement de leur abonnement au prorata du temps restant. Concernant les abonnés inactifs, Xbox les contactera afin de les informer de la marche à suivre pour résilier, et seront même automatiquement désengagés s’ils continuent de ne pas utiliser le service malgré cette prise de contact. Des modifications salutaires qui devraient être généralisées à tous les marchés sur lequel Xbox se trouve dans les prochains mois.

Du coté de Sony, une communication sera effectuée auprès des abonnés inactifs de longue date pour leur rappeler la possibilité d’annuler leur abonnement s’ils le souhaitent, avant que, comme pour Xbox, les paiements de ces comptes soient stoppés s’ils restent sans activités. Nintendo lui ne proposera plus l’option de renouvellement automatique activée par défaut pour son abonnement Switch online. Pour le moment, ces décisions ne concernent que le marché britannique mais on peut légitimement penser qu’elles finiront tôt ou tard par être généralisées.

En dehors d’Xbox donc qui a pris ce problème à bras le corps et propose de vraies solutions pour aider ses clients potentiellement lésés par un système favorisant les oublis, l’option de désengagement étant généralement dans des sous-menus peu visibles, PlayStation et Nintendo nous paraissent beaucoup plus passif et se contentent d’un changement certes symbolique mais peu profond. Cela semble néanmoins satisfaire l’autorité de régulation anglaise qui s’est félicitée de cette avancée et a clos son enquête.

Reste maintenant à guetter si ces changements vont réussir à traverser la manche sans encombre et être le premier pas vers plus de transparence dans tous ces achats et abonnements dématérialisés. Malgré quelques actions pas très reluisantes pour les uns et les autres (comme le cas Horizon Forbidden West à des prix différents selon la machine pour exactement le même contenu), les actions semblent aller dans le bon sens avec de plus en plus d’encadrement pour les pratiques potentiellement abusives. Et entre les lootbox, les microtransactions ou encore les NFT, la tâche s’annonce gargantuesque.