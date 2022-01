Nintendo Switch Online – Des améliorations pour bientôt ?

Banjo-Kazooie est le dernier jeu à avoir été ajouté au Nintendo Switch Online, lors de sa mise à jour d’avant-hier, et on sait désormais que ce sera à Zelda: Majora’s Mask de compléter le catalogue le mois prochain. Si vous vous êtes essayé aux jeux rétro inclus dans l’Expansion Pack du Switch Online durant ses premiers mois de vie, il ne vous a probablement pas échappé que l’émulation pose encore quelques problèmes en termes de graphismes et de jouabilité.

Ocarina of Time, pour citer l’exemple le plus célèbre, offre une expérience de qualité moindre comparée à toutes ses éditions passées, et notamment celles émulées (GameCube, 3DS, Wii et WiiU).

La gronde des joueurs, parfaitement justifiée quand on sait que l’Expansion Pack double le prix de base du Nintendo Switch Online, semble toutefois avoir été entendue par la compagnie. En effet, Banjo-Kazooie n’arrive pas seul, mais accompagné d’une mise à jour de « stabilité », d’après les notes officielles de Nintendo. Dans les coulisses, il semblerait que des textures et effets lumineux aient aussi été améliorés sur certains jeux, Ocarina of Time en l’occurrence.

Il faut savoir que jusqu’ici, selon le dataminer LuigiBlood, ce n’était pas l’émulateur actuellement utilisé avec le Nintendo Switch Online qui était directement modifié lors des mises à jour, mais des hacks spécifiques à chaque jeu qui étaient introduits au fur et à mesure pour corriger leurs problèmes respectifs.

L’émulateur de l’Expansion Pack se base en effet sur celui de la Wii U, qui utilisait des fonctions graphiques spécifiques à chaque jeu. Mais pour pouvoir faire fonctionner un maximum de jeux, ces fonctions ont apparemment été retirées de l’émulateur au moment de son passage sur la dernière génération.

C’est ce processus qui a compromis son utilisation, et induit la nécessité d’utiliser des fichiers externes pour implémenter des corrections individuelles. Mais ça, c’était jusqu’à cette dernière mise à jour, dont les modifications ont apparemment été effectuées sur l’émulateur lui-même, et non pas sur le jeu.

Une autre information nous laisse à rêver de jours meilleurs pour le Nintendo Switch Online : l’arrivée d’un nouveau système de serveurs en ligne, le NPLN, plus stable et surtout plus performant que celui actuellement en place. Ce système, dont les premiers retours sont positifs, a été intégré en bêta dans la version Switch de Monster Hunter Rise, et son utilisation a récemment été confirmé pour Légendes Pokémon : Arceus.

La résolution de tous les maux présents sur le Nintendo Switch Online n’est pas pour demain ! Mais on ne peut qu’apprécier ces efforts récents, et espérer que le développement des services en ligne de la firme nippone continuera en ce sens pour, enfin, arriver au niveau de qualité de ses concurrents.