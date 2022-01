Nintendo Switch – Les rumeurs d’une nouvelle console reviennent, encore et encore…

Vous croyiez qu’on en avait fini avec les sempiternelles rumeurs d’une nouvelle Switch après le lancement de la Nintendo Switch OLED ? Eh bien, non. Que cela soit dû à la déception suite au fait que les bruits de couloirs d’une Switch 4K se soient transmutées en lifting de console avec un écran un peu plus grand, ou à une réalité économico-industrielle, la machine à « on-dit » vient de repartir de plus belle.

L’un des coupables de la relance du ouï-dire porte un nom : Piers Harding-Rolls, analyste spécialisé dans l’économie et l’industrie du jeu vidéo pour Ampère. Ce dernier a confié au site Gamesindustry.biz que la prochaine console Nintendo arriverait à la fin de 2024. Mais là où vient une subtilité, c’est que l’analyste ne parle pas d’une nouvelle itération de la Switch. Point de Switch Pro, ni de Switch 4K à l’horizon selon lui, mais une toute nouvelle console made in Nintendo (traduction libre) :

Je m’attends actuellement à ce que les performances du marché des consoles d’une année sur l’autre soient assez stables en 2022 alors que les ventes de Switch diminuent et que nous sortons de deux années incroyables pour les jeux sur console. Même ainsi, la [..] Nintendo Switch sera à nouveau la console la plus vendue en 2022 avec environ 21 millions de ventes aux consommateurs, aidée par la sortie de la Switch OLED. Je ne m’attends pas à un Switch Pro en 2022. Nous avons une console Nintendo de nouvelle génération dans nos prévisions pour la fin de 2024, donc je ne suis pas du tout convaincu qu’un modèle « Pro » va apparaître.

Harding-Rolls prend également en compte la durée de vie moyenne des consoles de la précédente génération. Les PS4 et Xbox One, lancées sur le marché en 2013, ont vu leurs héritières débarquer en 2020. L’hybride de Big N étant arrivée sur les étals en 2017, par la puissance de la sainte addition, les pointeurs semblent indiquer une fin de vie vers 2024.

Cependant, plusieurs variables semblent avoir été éludés de la problématique. Tout d’abord, Nintendo a toujours été hors cadre d’une quelconque course à la technologie, et est la firme reine pour ce qui est de générer moult itérations d’une même console afin de prolonger sa durée de vie. Rappelons-nous des DS, DSi, DSXl, 2DS, 3DS…

Ensuite, la pénurie de semi-conducteurs n’est pas près de connaître une issue de sitôt, et lancer une nouvelle console dans des conditions aussi peu favorables serait un quasi suicide commercial. Mettre sur le marché un nouvel hardware sans possibilité d’être sûr à 100% de pourvoir un approvisionnement correct nuirait au rayonnement de la marque, et sachant que Nintendo tient à conserver une image public reluisante auprès des joueurs, il paraît improbable que Big N se lance dans un tel chantier.

On terminera en précisant que tant que la Switch continuera à se vendre comme des petits pains, la firme japonaise n’a strictement aucune raison de produire un nouveau support de jeux. D’autant plus qu’avec des titres comme Breath of the Wild 2 ou Bayonetta 3, qui ne manqueront pas de faire vendre des hybrides par palettes entières, rien ne semble justifier l’existence d’une hypothétique New Nintendo Proto Switch 8K Q-LED.