Nintendo Switch OLED – Bon, au final, c’est qui sa clientèle cible ?

Il n’aura pas fallu longtemps pour qu’elle déchire la foule celle-là… Annoncée au travers d’une courte bande-annonce hier sur YouTube et les réseaux sociaux du constructeur, la très fantasmée nouvelle version de la Nintendo Switch est enfin apparue devant les yeux des fans, prête à recevoir de plein fouet le trop-plein d’excitation mais aussi d’espoirs (largement nourris par ses vendeurs de rêve au rabais que représentent les “insiders”). Le résultat ne s’est pas fait attendre, la Nintendo Switch OLED divise.

Si elle récolte majoritairement des retours positifs, elle a aussi généré une belle quantité de critiques acerbes de la part de ceux qui en attendaient trop (souvent encouragés par la machine à rumeurs des insiders évoqués plus haut). Chez nous, même constat : la belle divise. Si notre Barth a déjà donné son avis (notamment au travers du ton qu’il a pris lors de son rapport), pour les autres, ça lorgne du côté de l’incompréhension et c’est pas les dernières nouvelles qui vont jouer en la faveur de la machine pour nous, oh que non…

Oui parce que si la nouvelle est tombée chez nous en milieu d’après-midi, chez les américains, c’était au petit matin et naturellement, les journalistes outre-Atlantique ont épluché toutes les sources possibles pour répondre à toutes les questions qu’on pourrait se poser ; des points qu’il nous faut étaler ci-dessous puisqu’ils sont nécessaires pour répondre à la question du titre de cet article.

La Nintendo Switch OLED est la version “sleek” de la console originale. Dans les grandes lignes, elle est quasiment la copie parfaite de sa grande sœur, gardant la même taille (ce qui veut dire qu’elle est compatible avec les mêmes accessoires et les mêmes manettes) et les mêmes fonctions. Cependant, elle s’en distingue aussi par un certain nombre de points. Premier point : son écran. On dit “au revoir” à l’écran LCD de 6,2 pouces que la console possédait autrefois et “bonjour” à sa nouvelle dalle de 7 pouces, un écran OLED comme l’indique le nouveau nom de la machine.

Avec de telles dalles (probablement fournies par Samsung si au moins une des rumeurs qui tournaient ces derniers mois était correcte), la console devrait proposer un meilleur contraste, une meilleure luminosité et, à confirmer avec la qualité des dalles : de plus jolies couleurs. Du hardware encore : grosse surprise pour les fans puisque la machine se voit offrir le double de mémoire interne, la belle passant à 64 Go au lieu de 32 pour sa grande sœur (non mais sérieux, ils se passent les mémos en pigeons voyageurs chez Big N ?…).

Enfin, la belle devrait accueillir encore une poignée d’avantages bienvenus tel que l’ajout d’un port Ethernet dans le dock, l’amélioration du son en nomade (pas de nouvelles enceintes apparemment, juste un nouveau placement qui devrait donner un meilleur rendu sonore) et un pied pour soutenir la console lorsqu’on partage le jeu entre amis en mode Off-TV (ce que personne ne fait si je ne m’abuse… si ?). Le tout sera commercialisé au prix de la Nintendo Switch normale… avec un supplément de 50 euros.

Sans être mauvaise langue, on peut le dire, cette révision de la console fait une poignée de choses bien pour se rendre plus agréable avec les nombreuses catégories de joueurs qu’elle occupe. Amateurs de jeux sur TV ? Un port Ethernet pour profiter de parties en ligne plus stables. Plutôt jeu solo console en main ? Un meilleur rendu visuel et sonore. On joue avec des potes consoles sur table ? Un support plus stable pour la machine. Indéniablement, sous cet angle, c’est mieux. Mais est-ce suffisant pour passer en caisse ?

On ne vous juge pas, vous faites bien ce que vous voulez, mais nous, nous ne sommes pas franchement convaincus… Sérieusement, à qui peut bien s’adresser un tel engin ? Quelqu’un qui ne l’a pas ? Si on reconnait qu’il doit s’agir du meilleur modèle à acheter parmi ceux commercialisés (notamment parce que ces options auraient dû être de base dans la machine), si un joueur n’a pas encore acheté la console alors que le premier modèle est dispo depuis plus de 4 ans, c’est qu’il ne la veut pas !

Alors, elle est pour le joueur qui rêve d’expériences plus solides et veut profiter de ses jeux “sans concession” ? Lui, il ferait mieux de se tourner vers le PC ou sur la next-gen. Nintendo n’a pas détaillé de changement sur les composants internes de sa machine, c’est qu’il n’y en a pas. La machine tourne sur les mêmes éléments en interne… Par conséquent, ce joueur retrouvera donc les mêmes lenteurs et même lags aux mêmes endroits mais sur un plus bel écran (enfin, s’il joue en nomade puisque ça changera rien sur sa télé…). Et ne parlons même pas des familles… S’il y a bien un intérêt à partager un écran plus large entre plusieurs enfants (notamment en Off-TV), son prix plus élevé devrait être un frein pour les familles nombreuses et celles qui possèdent des ressources restreintes…

Alors pour qui s’adresse cette Nintendo Switch OLED ? Franchement, nous sommes dans le flou… On sait très bien que Big N a pour habitude de marcher en marge du courant mais là, il faudrait que quelqu’un se décide à leur filer une carte, non ? Comment ne pas être perplexe face à ça ? Comparée aux moutures précédentes, cette console n’a aucun enjeu autre que celui d'”améliorer” (notion relative dans ce cas) ce que propose la version vanilla de la console, sans la remplacer. Elle est même presque aussi inutile que la New 3DS XL qui avaient au moins le loisir de proposer une poignée de jeux exclusifs (en plus d’en tourner d’autres mieux).

Pire encore, chacun des éléments (ou presque) que nous pourrions lui imaginer exclusifs pourront être achetés séparément. Vous aimez ces jolis Joy-Cons blancs de la même couleur que les nouveaux ennemis de Samus ? Boum, dispo en commerce ! “Un port Ethernet dans le dock ? Riche idée !” Boum, dispo en commerce. La console n’a rien d’exclusif, rien de spécial (à part son écran et le placement de ces enceintes)… Incompréhensible…

Ensuite, c’est peut-être que nous. Peut-être que nous ne voyons pas son intérêt mais que vous, vous le voyez. Alors, quelles sont selon vous les raisons qui poussent Nintendo a sortir une nouvelle machine ? Allez-vous la laisser vous séduire ou êtes-vous déjà conquis ? Cette machine enterre-t-elle selon vous la possibilité d’une Switch Pro ? N’hésitez pas à étaler votre avis dans les commentaires. La Nintendo Switch OLED sera disponible en commerce dès le 8 octobre pour 350€.