Le State of Play met un coup de projecteur sur une production Xbox !

C’est un peu ironique, mais le prochain rendez-vous State of Play tournera autour d’un jeu Xbox Games Studios, puisque c’est Deathloop, d’Arkane, qui sera au centre du format. Et en effet, Arkane faisant partie de la galaxie Bethesda, le studio est désormais la propriété de Microsoft !

Ce sera d’ailleurs probablement le dernier jeu Bethesda et compagnie à sortir sur PlayStation…

Heureusement, Sony a lui aussi ses propres studios et partenaires, et le nouveau State of Play sera l’occasion de dévoiler certaines des sorties qui seront prochainement aux catalogues des consoles PS4 et PS5. Le PlayStation Blog a ainsi confirmé officiellement ce qu’il fallait attendre de ce rendez-vous vidéo. Pendant 30 minutes, et outres les presque 10 minutes consacrées à Deathloop, ce sont les prochains jeux indés et third party qui seront mis en valeur.

Et donc, non, même si des rumeurs insistantes l’annonçaient, pas de God of War Ragnarok au programme. Tout comme il n’y aura pas de nouvelles images de Horizon Forbidden West ou du prochain PSVR. Le même PlayStation Blog le précise d’ailleurs noir sur blanc.

À défaut de AAA, on espère donc de la variété et de l’originalité, deux qualités qu’on trouve souvent chez les indés et qui manquent aujourd’hui à l’offre PS5 et à son catalogue plutôt pauvre, où les ressorties et autres director’s cut – nouvelle marotte des éditeurs – jouent le rôle de cache misère.

On ne devrait d’ailleurs pas en avoir fini de sitôt avec cette histoire de director’s cut, puisque Hermen Hulst, à la tête de PlayStation Studios, a déclaré sur Twitter : « nos director’s cut vont tous offrir du nouveau contenu et, sur PS5, tireront parti des fonctionnalités avancées de la console ». Au pluriel, et au futur, donc. Attendons-nous à rejouer à des jeux PS4 encore quelques mois…

En attendant, le prochain State of Play se tiendra demain, jeudi 8 juillet, à 23h00, heure de Paris, sur Twitch et YouTube.