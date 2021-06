Au tour de Ghost of Tsushima d’avoir son Director’s Cut

Bon, on est entre nous, on peut se le dire sans avoir l’air de prendre le Melon : si vous suivez New Game Plus, c’est autant pour la qualité de ses plumes que pour la finesse de son analyse du média… On n’est pas chez le premier YouTuber venu, ici !

Parce qu’en effet, alors que nous relations comment une rumeur venait donner de faux espoirs aux joueurs PC de voir arriver Ghost Of Tsushima sur Windows, nous concluions alors l’article sur notre sentiment que Sony préférerait sans doute exploiter d’abord le titre sur PlayStation 5. Il n’aura fallu que quelques jours pour que l’histoire nous donne raison !

L’ERSB, l’équivalent US de notre PEGI national, vient en effet d’évaluer un Ghost of Tsushima Director’s Cut pour PlayStaiton 4 et 5. Très probablement la fameuse version enrichie du titre que nous attendions.

À observer la fiche ESRB du titre, on peut voir que des achats in-game sont mentionnés pour PlayStation 4 uniquement. Ce qui va dans le sens du standalone Ghosts of Ikishima (au pluriel ; Jin sera sans doute rejoint par d’autre héros ?), un titre qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs jours, et qui serait donc inclus dans la version PlayStation 5, mais viendrait en option pour la version PlayStation 4.

Si aucune info officielle ne vient encore confirmer ces rumeurs, le site Gaming Route a relevé que Sony vient de déposer l’adresse ghostsofikishima.com, qui pour le moment renvoie vers la page PlayStation.com. Et pour rassurer tout le monde, on a par contre bien confirmation par l’ERSB que oui, les fesses de Jin Sakai crèveront toujours autant l’écran dans cette nouvelle version.

“The game also depicts a man’s exposed buttocks as he bathes in a hot spring” – (Le jeu représente aussi les fesses nues d’un homme se baignant dans une source chaude) – extrait de la fiche ESRB du jeu.

Toujours au niveau des rumeurs, un événement PlayStation du type “PlayStation Experience” serait prévu pour le 8 juillet prochain. C’est probablement à cette occasion que nous serons fixés sur ce Ghosts of Ikishima, ainsi que sur le contenu du Director’s Cut de Ghost of Tsushima. On en saura peut-être aussi un peu plus sur cette épidémie de Director’s Cut que connait la PlayStation 5, dont le catalogue vient de se voir ajouter un Death Stranding Director’s Cut. Serait-ce une volonté de se donner une identité plus autoriale ? Un complexe vis-à-vis du cinéma ? La nouvelle mode qui prendra la suite des remakes et autres remasters ? Réponse dans quelques jeux…