Intellivision Amico – La console néo-rétro prépare son arrivée en France

Intellivision, c’est d’abord une console pionnière du jeu vidéo. Sortie aux Etats-Unis dès 1979 et fabriquée par Mattel, le constructeur de jouets (Barbie ou Les Maîtres de l’Univers), elle fut produite en premier lieu pour concurrencer le tout puissant d’alors Atari. C’était la véritable première guerre des consoles ! Ce n’est pas la seule chose sur laquelle Intellivision était pionnière, puisque dès 1981, la console disposait d’une boutique dématérialisée permettant d’acheter des jeux en ligne via le réseau de télévision câblée !

La machine fut un énorme succès aux Etats-Unis, avec plusieurs jeux million-sellers à son catalogue, à une époque où le jeu vidéo ne connaissait pas l’hégémonie d’aujourd’hui. Malheureusement, la crise du jeu vidéo mit fin prématurément à son succès, et la console n’aura pas eu le temps de s’installer en France.

Aujourd’hui Intellivision revient fort de cette gloire passée, même si pour nous, le nom n’a pas la même résonnance. Avec l’Amico, une machine qui reprend de façon modernisée la ligne de la console originale, et des jeux familiaux orientés arcade au parfum rétro.

Plus prosaïquement, l’Intellivision Amico va tenter de refaire le coup de la Wii : une console familiale, accessible à tous, surtout à ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer. Mais voilà, 15 ont passés, et Intellivision n’est pas Nintendo. Si le japonais a, grâce à son savoir-faire et ses marques fortes, cette capacité à nous vendre des machines toujours un peu en retrait technologiquement, ce n’est pas donné à tout le monde.

La liste de jeux aux noms très génériques, rappelant le début des années 80 (Missile Command, Moon Patrol, Dynablaster…) risque d’avoir un peu de mal à convaincre en ces temps de fièvre nouvelle génération.

C’est par contre une jolie liste de vingt titres qui seront disponibles au lancement de la console (prends ça, PlayStation 5 !), vendus entre 3 et 10$ seulement aux Etats-Unis (on imagine que les prix devraient rester les mêmes en Euros) . Et cela sons compter les six titres qui seront pré-installés sur la console.

Intellivision avait décroché une belle signature en accueillant un nouvel épisode inédit d’Earthworm Jim. Peut-être que si ce dernier était livré dans un bundle avec la machine, certains joueurs se laisseraient plus facilement convaincre. Mais dans l’état actuel des choses, le pari de l’Intellivision Amico reste très, très osé.

L’Intellivision Amico sortira en France à l’automne 2021, avec en ligne de mire la période de Noël…