Switch OLED, Steam Deck, Playdate… 2021, l’année des consoles portables ?

L’échec commercial de la PlayStation Vita, abandonnée très peu de temps après sa sortie par son propre constructeur, conjugué à l’explosion du gaming mobile avait fait dire à certains utilisateurs que les consoles portables étaient mortes et enterrées, et que la 3DS serait le dernier grand succès du genre. Et Sony s’est en effet complètement détaché du marché des consoles portables.

Cependant, l’immense succès de la Switch de Nintendo a peut-être rebattu les cartes : en 2021, le marché des consoles portables ne serait donc pas mort, et serait même pas loin d’être aussi excitant que trente ans auparavant, en 1991, quand on pouvait trouver une variété de consoles portables aussi attirantes que différentes, du Game Boy original au Game Gear, en passant par le PC Engine GT (aka Nec Turbo Express) ou encore l’Atari Lynx.

Ainsi, la Switch existe désormais en trois déclinaisons différentes, le modèle initial, la Switch Lite et la nouvelle Switch OLED, dont le modèle blanc est déjà en rupture de stock chez Amazon (rassurez-vous, il est toujours disponible chez d’autres revendeurs. Mais ne trainez pas inutilement non plus, hein !).

Sensation de ces dernières heures, le Steam Deck semble prendre la route d’un certain succès. Peut-être de niche, et probablement pas de quoi inquiéter Nintendo, mais succès tout de même. Nous ne disposons à cette heure d’encore aucun chiffre, mais les difficultés à se connecter à Steam lors de l’ouverture des précommandes, ainsi que le nombre de scalpers ayant mis des machines en prévente sur eBay à des prix indécents sont de bons indicateurs…

Enfin, nous attendons de pied ferme pour d’ici quelques jours l’ouverture des précommandes du PlayDate, cette petite machine aussi jaune que low-tech, et dont l’argument principal ne sera ni le DLSS, ni la 4K, mais une manivelle !

Et on ne reparlera pas ici du succès post-mortem de la PlayStation Vita, dont les cotes à l’occasion continuent de grimper. PlayStation Vita qui fut le thème numéro un des tendances Twitter à l’annonce de la sortie de la Switch OLED, cette dernière mettant en valeur une technologie présente sur la portable de Sony il y a plus de dix ans !

Autant de propositions différentes, et même complémentaires plus que concurrentes, pour un support que l’on avait prématurément condamné il y a une petite dizaine d’années, et quand, dans le même temps, le mobile s’embourbe dans les gacha et autres free-to-play, manquant cruellement de propositions originales, ou, en tous cas, qui a toutes les difficultés du monde à les faire vivre quand elles existent. Suffisant pour faire réfléchir Sony quant à un retour dans l’arène ?