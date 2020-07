La publicité s’apprête à envahir davantage nos jeux vidéo

C’est un fait, les jeunes passent de moins en moins de temps devant la traditionnelle télévision, symbole d’une génération sur le déclin. Ces derniers ont basculé sur l’ordinateur avec l’internet instantané, sur les plateformes payantes de streaming et les jeux vidéo. Situation qui n’enchante guère les publicitaires dont la portée se réduit d’année en année. Néanmoins, ces derniers ne s’avouent pas vaincus et préparent un nouveau plan d’attaque pour occuper toujours plus les esprits de nos chers bambins influençables (comme si les pubs Youtube ne suffisaient pas). Selon un article issu du Wall Street Journal (à retrouver dans les sources), certains experts du marketing tentent d’ajouter de la publicité dans nos parties de jeux vidéo. Explications.

En mai dernier, trois tests publicitaires ont été effectués sur le jeu UFC 3 (un jeu d’Electronic Arts, mais voilà, c’était sûr en fait !). Le principe est simple. Ces publicités sont optionnelles et durent entre 15 et 30 secondes. Si le joueur accepte de les visionner, alors il sera récompensé par des avantages in-game (point, argent, etc.) ou tout autre bonus du style cosmétique. De ce fait, les spécialistes estiment que cette pratique se montre beaucoup moins envahissante.

Simulmedia, la société derrière ces tests, est actuellement en négociation avec d’autres fabricants de jeux sur consoles pour exécuter d’autres essais. Il faut savoir que les propriétaires de jeux tireraient la majorité des revenus publicitaires à eux, du profit au détriment de l’expérience de l’utilisateur.

Ne crions pas au scandale directement, et prenons du recul. La publicité dans les jeux vidéo a toujours existé. Qui se souvient du jeu Pepsiman, le héros de la marque Pepsi ? De nos jours, la publicité s’est surtout développée dans le secteur du jeu mobile. On ne compte plus le nombre de réclames dans une partie de Candy Crush. Mieux encore, Fortnite a dernièrement haussé le niveau en devenant un jeu espace publicitaire. Le titre avait diffusé en avant-première la bande-annonce du film Tenet de Christopher Nolan. Bref, la publicité est omniprésente depuis toujours dans nos jeux vidéo et peut prendre plusieurs formes.

Maintenant, il faut se montrer vigilant sur les dérives d’une telle pratique. Si avoir de la publicité dans des jeux au modèle free-to-play peut avoir du sens, payer 70€ pour se taper des publicités reste inacceptable. On ne peut malheureusement pas se passer de publicités, c’est un marché trop juteux et qui implique bien trop d’acteurs. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que ces dernières ne viennent pas gâcher notre plaisir de jeu. À ce titre, Simulmedia déclare :

“Nous devons créer une expérience publicitaire que les joueurs acceptent.”

On ne demande qu’à les croire…