Fin du Xbox Live Gold et nouvelles formules pour le Game Pass

Depuis quelques années, plusieurs formules d’abonnements se chevauchent sur Xbox. L’historique Xbox Live Gold, qui permettait de jouer en ligne et d’obtenir quelques jeux gratuits chaque mois, et le Game Pass, qui intègre l’abonnement Live Gold, sans que l’inverse ne soit vrai. Une proposition un peu confuse, et un abonnement Live à la fois de moins en moins utile pour les joueurs, mais aussi de moins en moins soutenu par Microsoft (deux jeux mensuels proposés aujourd’hui contre quatre auparavant…). On savait donc le service condamné.

Et il semble que la sentence devrait tomber prochainement, et que le Game Pass engloutira complètement le Live Gold avant la fin de l’année. C’est du moins ce qu’indique une fuite qu’on prend assez au sérieux, et qui viendrait à l’origine d’une info relayée un peu trop rapidement par le site Windows Central. À en juger par un document largement partagé sur Twitter, la marque « Xbox Live Gold » disparaitrait totalement et le Game Pass serait bientôt proposé selon 4 formules :

La formule la plus dépouillée et la moins chère serait ainsi baptisée « Game Pass Core » et serait la plus proche de l’actuel Live Gold, avec un accès au multijoueur en ligne et un catalogue de 25 jeux pré-selectionnés accessibles sur console. On pense à feue la PlayStation Collection… Reservée à la console, cette offre serait facturée à 10$ par mois, soit le même prix que l’offre « Game Pass pour PC », exactement équivalente à l’offre actuelle, avec un accès au Game Pass et à ses jeux « Day one », ainsi qu’au catalogue EA Play sans surcoût. Il faudra s’acquitter d’un dollar supplémentaire et arriver à 11$ pour accéder au « Game Pass Console », permettant un accès au catalogue complet, mais pas de de multi online ni d’accès à EA Play. Pour retrouver tout ça sur sa console, il faudra opter pour le « Game Pass Ultimate », qui permet d’accéder au catalogue Game Pass et à ses jeux « Day One » ainsi qu’à celui d’EA Play à la fois sur console et PC (avec cross-save), et de jouer en multi, le tout pour 17$ par mois.

On note que les prix sont ici donnés en dollars. Reste à voir comment se fera la conversion car si l’on est habitué, pour ce genre de chose, à la parité 1$ = 1€, on imagine mal Microsoft imposer une nouvelle augmentation du prix de l’abonnement Ultimate dans quelques semaines, alors que ce dernier vient déjà tout juste de passer de 13€ à 15€. On rappelle aussi que l’info n’est, à l’heure actuelle, encore qu’une rumeur…