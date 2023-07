Antstream Arcade – Le cloud gaming rétro bientôt disponible sur Xbox

L’un des arguments de Phil Spencer pour appuyer son acquisition d’Activision Blizzard, et convaincre les différentes autorités que l’opération serait bénéfique pour toute l’industrie, c’était de dire qu’il porterait les jeux sur plus de plateformes différentes, pour que de plus nombreux joueurs puissent s’y essayer. Exactement à l’inverse, l’arrivée d’Anstream Arcade sur Xbox peut être vue comme une façon d’étendre le catalogue Xbox pour que les joueurs de la plateformes de Microsoft aient plus de jeux sur leur console préférée.

Antsream Arcade, c’est un service de jeux rétro, très très rétro pour certains, accessible par abonnement et via le cloud. Comme pour le Game Pass, on s’acquitte d’un abonnement pour avoir accès à l’ensemble du catalogue. Un catalogue qui contient 1470 jeux des années 80, 90 et 2000 issus des collections Amiga, Amstrad, Atari, Commodore, MSX, Spectrum, mais aussi NES, SNES et Game Boy, Mega Drive, PS1 et évidemment des titres sortis sur machines d’arcade.

C’est l’une des initiatives les plus réussies quant à la conservation du patrimoine vidéoludique, et surtout sa mise à disposition des joueurs, aux côtés de son pendant physique, les machines Evercade. Parce que si conserver les jeux (à la bibliothèque, au sein d’archives…), c’est déjà super, les garder facilement accessibles et jouables, c’est encore mieux !

Et en plus de conserver les titres eux-même, Antstream Arcade essaie de garder vivant un certain esprit du jeu d’arcade « à l’ancienne », celui du tableau de scoring sur lequel on tente d’inscrire ses initiales. Ainsi, des tournois sont par exemple régulièrement organisés.

Ce ne sera pas le premier service par abonnement tiers proposé sur Xbox, puisqu’il est déjà possible d’accéder à Ubisoft+, le catalogue « à volonté » d’Ubisoft, mais c’est le premier service de ce genre accessible sur Xbox via le cloud. Cependant, de par son positionnement résolument patrimonial, on ne peut pas exactement parler de concurrence avec le Game Pass, même si ce dernier possède quelques titres qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de rétro.

Antstream Arcade est déjà en précommande sur le store Xbox, et affiché à deux tarifs : 30€ pour un abonnement annuel, et 80€ pour un abonnement à vie. Et si certains étaient inquiets quant à la viabilité d’un tel service, et donc doutaient de l’intérêt de s’offrir l’abonnement à 80€, précisons qu’Antstream Arcade existe depuis 2019, a été intégré à l’Epic Games Store en 2021 après avoir reçu un soutien financier important de Tencent. Il ne devrait pas fermer boutique tout de suite. À vrai dire, on espère même qu’il durera et se développera, tant son rôle dans l’accès aux jeux patrimoniaux est essentiel.