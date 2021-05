Evercade – La machine rétro qui se bonifie mois après mois

Nous n’avions pas spécialement mis l’Evercade en avant, sur New Game Plus. La faute à un intérêt pour la machine un peu distant. Si on n’avait rien à lui reprocher de particulier, elle n’avait pas non plus su éveiller notre curiosité, perdue au milieu des autres projets du genre.

Et il est vrai que les projets de machines rétro ne manquent pas, de la petite dernière, la SEGA Astro City Mini, célébrant la gloire de l’éditeur dans les salles d’arcade, aux machines luxueuses de chez Analogue, en passant par la “vraie” borne d’arcade Neo Geo ou les produits plus douteux embarquant ROMs et émulateurs.

Evercade est un système portable, embarquant un écran de 4.3″ ainsi qu’une sortie HDMI permettant de jouer aussi sur grand écran. Mais surtout, elle se différencie par sa politique éditoriale. Pas de store en ligne ou de jeux à télécharger, mais des cartouches (à l’ancienne jusqu’au bout !) comprenant des compilations dédiées aux éditeurs de l’ère 8 et 16 bits.

Ainsi, les premières sorties étaient consacrées à Namco et Atari. Des légendes du jeu vidéo, certes, mais des signatures vues et revues qui avaient du mal à justifier l’achet d’un nouveau matériel. Dernièrement, par contre, cette politique éditoriale a su montrer une vraie originalité.

Une cartouche a ainsi été consacrée à la Lynx, console portable culte d’Atari, qui avait eu bien du mal à s’imposer en son temps. On a pu aussi découvrir – et c’est le cas de le dire – une cartouche incluant des titres de l’éditeur Jaleco, une dizaine de titres qu’on voit rarement sur d’autres supports, et desquels nous sommes nombreux à être passés à côté.

Mais c’est l’une des dernières compilations en date qui a fini de nous convaincre, celle consacrée au studio culte des années Amiga : les Bitmap Brothers. Les joueurs du début des années 90 se souviennent sans aucun doute de cette signature et des créations emblématiques du studio, de Xenon à Speedball. Ce sont d’ailleurs les suites de ces deux jeux qui feront la renommée des Bitmap Brothers, Xenon 2: Megablast et Speedball 2: Brutal Deluxe, présents avec le premier Speedball sur la cartouche Evercade. Speedball 2010 et The Chaos Engine finissent de conclure la compilation.

The Bitmap Brothers Collection sortira chez nous le 30 juillet prochain pour un peu moins de 20€. En attendant, vous pouvez vous procurer la console Evercade chez les revendeurs habituels pour 70 à 110€ selon le pack choisi.