Microsoft signe avec Sony pour 10 ans de Call of Duty… Uniquement !

Alors qu’il avait toujours, jusque-là, refusé les accords, Sony s’est résigné à s’entendre avec Microsoft pour que Call of Duty reste sur PlayStation pour les 10 prochaines années au moins. Il faut dire que tout semble montrer que l’acquisition d’Activision par Microsoft est quasiment actée. Reste le problème de la CMA britannique qui doit encore être convaincue, mais c’est la toute dernière résistance au rachat, et l’accord signé qui vient d’être signé entre Sony et Xbox pourrait finir de convaincre les Anglais.

Car Call of Duty fut au centre des débats pendant toute cette année qu’ont duré les évaluations des régulateurs. La licence est extrêmement importante sur PlayStation (Call of Duty: Modern Warfare 2 fut le jeu le plus vendu sur le PS Store en Amérique du Nord en 2022, et le deuxième juste derrière FIFA en Europe), et le passage sous pavillon Xbox inquiétait les marchés des différents territoires. Étonnamment, on n’avait entendu personne broncher lorsque Microsoft s’était offert Minecraft, le jeu le plus vendu de l’histoire ?

Le fait que, via l’accord tout récemment signé, Microsoft garantisse que les jeux Call of Duty sortiront bien sur PlayStation pendant encore 10 ans devrait amoindrir les dernières réticences. Néanmoins, comprenons bien de quoi il s’agit : c’est uniquement la licence Call of Duty qui bénéficiera de l’accord, et non pas les jeux Activision-Blizzard. Pour ces derniers, aucune garantie n’est fournie à personne. Ainsi, de futures extensions pour Diablo IV pourraient, par exemple, ne sortir que sur Xbox et PC… De même qu’il y a fort à parier que les prochains jeux ActiBlizz, et notamment d’éventuelles nouvelles licences ne sortiront que sur Xbox et PC.

Cela avait d’ailleurs été noté par Jim Ryan, à la tête PlayStation, bien avant l’accord et durant l’audience qui opposait Microsoft à la FTC. Un email de Phil Spencer à PlayStation listait une série de jeux qui resteraient sur les machines Sony après l’acquisition, email que Ryan avait commenté comme suit :

« C’est une liste qui ne veut rien dire. C’est une sélection particulière de titres plus anciens qui resteraient sur PlayStation, par exemple, Overwatch y figure, mais pas Overwatch 2, qui est la version actuelle du jeu. »

L’appel de la décision de la CMA (l’autorité britannique de la concurrence) se tient aujourd’hui 17 juillet. On saura probablement dès ce soir si Activision-Blizzard et Call of Duty appartiennent définitivement à Microsoft, ou si ce dernier devra mettre en place une stratégie de contournement au Royaume-Uni. Ce qui, au final, ne devrait pas changer grand-chose.