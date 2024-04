Fallout 4 – Un patch next-gen planqué sous abri

Depuis la sortie de la série d’Amazon, il est clair que les aventures de Lucy McLean ont ramené un peu de vie sur les terres désolées, et la licence Fallout ne pouvait que s’attendre à une forme de renaissance suite à cette remarquable adaptation. Alors que les joueurs viennent d’apprendre que le cinquième opus de la licence principale ne sortira pas tout de suite, Fallout 4 vient tout juste de se refaire une beauté, neuf ans après sa sortie.

Il est évident que la génération actuelle de consoles a permis à l’ancienne de prendre un peu de repos, laissant ainsi la PS4 ou la Xbox One de côté. Les exclusivités « current gen » arrivent de plus en plus, et il semblerait que nos anciennes machines ne tardent pas à rejoindre les poussières du grenier. Du moins c’est une volonté des géants, et le cas présent vient la souligner davantage.

L’arrivée de la série réalisée par Jonathan Nolan et Wayne Wip signait inévitablement le retour de Fallout 4 sur les devants de la scène, mais il semblerait que la lumière des projecteurs ne soit pas aussi fonctionnelle que l’espérait Bethesda. Refonte graphique et technique, nouvelles résolutions ou packs de création, tout semblait prêt pour que les équipes lancent la fameuse « maj next-gen » annoncé depuis plus d’un an.

Cependant de nombreux problèmes ont déjà été recensés par les joueurs depuis l’arrivée du patch il y a seulement trois jours. Les joueurs PC semblent être les plus concernés par cette affaire, notamment au niveau des mods disponibles. Le « Fallout 4 script extender » par exemple, né des mains du développeur ianpatt, a tout simplement disparu du titre après la mise à jour. Ainsi il n’était plus possible de jouer au jeu via le mod en question, et certains joueurs Playstation et Xbox rapportent également ne plus pouvoir utiliser les mods disponibles sur leurs consoles.

Cela va même jusqu’à impacter les sauvegardes de certains joueurs, qui ne peuvent tout simplement plus reprendre leur partie au même endroit qu’avant la mise à jour de Fallout 4. La suite risque de vous étonner davantage, puisqu’en plus de soulever une foultitude de bugs en tous genres, les joueurs Xbox Series (qui ne sont pourtant pas les seuls à avoir remarqué des dissonances), n’ont même pas accès au mode « Qualité » du titre, permettant de faire tourner le jeu en 60fps.

Et lorsqu’il s’agit de l’un des arguments majeurs de la génération actuelle de consoles, il est regrettable de voir qu’un bug ridicule restreigne l’accès à ces performances pour quelques fans. Les joueurs Playstation ne sont quant à eux pas touchés par ce problème, et peuvent profiter du mode « Qualité » comme du mode « Performance » sans soucis apparent. Cependant nous verrons que les abonnés PS Plus ont failli rencontrer un problème majeur.

Les gros titres auraient crié « Une mise à jour payante pour les joueurs PS5 ». Mais concrètement, tous les joueurs PS5 n’ont pas forcément affaire à ce problème. Seuls les abonnés PS Plus, donc, sont concernés par cette erreur. En effet, Fallout 4 est inclus dans le catalogue de jeux de l’abonnement de Sony, mais les abonnés détenteurs de la PS5 n’ont accès à la mise à jour du titre qu’en rachetant le jeu complet dans le store.

C’est une nouvelle qui refroidit, mais il semblerait que les équipes de Sony soient derrière ce problème afin de le régler dans les plus brefs délais. Quoiqu’il n’est pas difficile de penser qu’il s’agit d’une stratégie de la part de Bethesda pour faire grossir le nombre d’exemplaires vendus. Toujours est-il que cette mise à jour next-gen s’accompagne de bien des soucis, et il ne plus reste plus qu’à espérer les voir disparaître dans les semaines à venir, nous qui pensions que l’explosion nucléaire s’en était déjà chargée.