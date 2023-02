Fallout 4 – Un mod de la taille d’un DLC propose une nouvelle fin au jeu

« La guerre… La guerre ne change jamais ». Et la brave communauté de moddeurs dévoués non plus. Les jeux Bethesda ont toujours pu compter sur un très grand nombre de fans créatifs dont le travail peut aller de simples retextures en 8K pour une salade, de nouvelles armes et armures, à un nouveau PNJ avec ses propres lignes de dialogues et parfois même englober de nombreuses nouveautés et proposer une expérience de jeu approfondie, voire repensée. Fallout 4, le mal-aimé, ne déroge pas à la règle et le titre sorti en 2015 est parmi ceux à avoir le plus de mods disponibles sur le saint Nexus, aux côtés des autres productions du studio californien.

En ce début février 2023, le moddeur MunkySpunk, bien connu de la communauté, a ainsi mis en ligne sa dernière création : The Fens Sheriff’s Departement. Centré sur la principale ville du jeu, Diamond City, le mod cherche ainsi à la rendre plus immersive et plus importante en remplaçant l’inintéressant service de sécurité du jeu vanilla par un département de Shérifs endurcis et n’hésitant pas à s’aventurer dans les décombres de Boston pour défendre les habitants de Diamond City quoi qu’il en coûte. Comprenez-le bien, cette nouvelle organisation paramilitaire ne sait que trop bien dans quel monde dévasté l’espèce humaine essaie de survivre, aussi ils sont plus qu’impitoyables avec les ennemis de la précieuse ville sous leur contrôle. Point de manichéisme chez ces braves gens.

Venant avec une identité visuelle soignée et distincte, le mod propose ainsi au joueur quatre arcs narratifs qui s’entremêlent et approfondissent ce que Fallout 4 a hélas effleuré de manière maladroite ou superficielle :

The Bleacher : Une histoire centrée sur l’apparition d’un nouveau district dans la ville et son antagonisme avec l’Institut sur fond de kidnappings.

L’Histoire principale autour de département de Shérifs : Cette organisation paramilitaire a du sang sur les mains et s’est faite de nombreux ennemis par le passé. Découvrez leur histoire et participez aux règlements de compte qui les attend.

L’histoire du nouveau compagnon : Votre nouveau compagnon est poursuivi par son passé. Avec sa personnalité riche et ses lignes de dialogue uniques, pas moins de huit quêtes lui sont dédiés.

La victoire de Diamond City : Travaillez aux côtés du département de Shérifs et épousez leur point de vue particulier pour neutraliser toutes les factions pouvant nuire à Diamond City, son futur et son droit à l’auto-détermination.

En plus de ces nouvelles histoires à explorer, le mod ajoute de nombreux nouveaux intérieurs et bâtiments à Diamond City, dont le bar Projet Manhattan, de nouvelles armes, des armures personnalisées et détaillées pour chaque membre du département de Shérifs, et plus d’une douzaine de nouveaux PNJ avec leurs propres voix et lignes de dialogue. Dans l’ensemble, ce mod satisfera ceux qui aiment avoir une certaine dimension RP dans leurs parties et on ne peut que saluer le travail conséquent effectué par le moddeur et des dizaines de contributeurs. On regrette cependant que, pour l’instant, ce mod ne se savoure qu’en anglais, même si des moddeurs français finiront bien par le traduire dans notre belle langue dans le futur.

Sachant que Fallout 4, en dépit de ses grandes qualités, avait jadis déçu certains fans de la licence en raison de son écriture, ce mod qui propose une aventure grise et nuancée, et ajoute une nouvelle fin au jeu de base, est peut-être l’occasion de retourner vagabonder dans les terres dévastées d’une Amérique post-apocalyptique et impitoyable en attendant Starfield.