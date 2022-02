Fallout New Vegas 2 : ce n’est vraiment pas pour tout de suite

Cela fait 12 ans depuis que le dernier bon jeu de la licence Fallout est sorti. L’un des titres majeurs de la thématique post-apocalyptique, Fallout: New Vegas développé par Obsidian Entertainment, est resté sans descendant correct. Oui, désolé pour toi Fallout 4. Et au fait Fallout 76 : personne ne t’aime.

Cependant, il se pourrait bien qu’une lueur d’espoir puisse apparaitre dans le cœur des fans. Jeff Grubb de VentureBeat, a déclaré lors de son émission Giantbomb Grubbsnax: « C’est très tôt, mais les gens ont commencé à avoir des discussions autour de quelques mots, et ces mots sont ‘Obsidian’ et ‘New Vegas 2′ ». Le journaliste a ajouté: « Beaucoup de gens chez Microsoft pensent que cela pourrait fonctionner et il y a beaucoup d’intérêt pour que cela se produise. »

Que les aventuriers du New Vegas perdu ne s’emballent pas trop cependant, car si tractations il y a, celles-ci n’en sont qu’à leurs balbutiements. Mais le fait qu’Obsidian soit bien impliqué dans l’affaire est tout de même une excellente nouvelle. Avec KOTOR 2 et Pillars of Eternity au compteur, Obsidian avait réussi à sublimer le matériau Fallout, en conservant l’ambiance si particulière de Fallout 2, tout en lui apportant une nouvelle dimension bien plus crépusculaire.

Pour l’instant, Obsidian Entertainment travaille sur Avowed, un RPG médiéval fantastique que certains perçoivent comme un potentiel Skyrim-killer (rien que ça). Sachant que ce titre est prévu pour début 2023 (au mieux), il ne devrait pas y avoir de mise en chantier d’un projet Fallout New Vegas 2 avant fin 2022 ou 2023. Ajoutons à cela les délais astronomiques de production/réalisation d’un triple A, et on peut viser un hypothétique 2025 voire 2026 pour qu’un New Vegas 2 pointe le bout de son nez.

En attendant, on peut toujours aller passer ses journées et ses nuits sur les terres post-apocalyptiques de Fallout 76… Ha non, on va plutôt éviter ça. Sur Fallout 4… non plus…. Bon, il ne reste plus qu’à relancer Fallout 2. Cette 3D isométrique nous avait manqué.