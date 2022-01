Pas de Fallout 5 pour tout de suite, mais une série télé

Bethesda et Amazon collaborent pour faire de la saga post-apo l’un des prochains hit de science-fiction à la télé. C’est un genre qui plait bien à Amazon, qui a déjà produit l’excellent The Loop (d’après l’encore plus excellent album de Simon Stallenhag), ou Star Trek: Picard, et qui a récupéré The Expanse, abandonné par Syfy. La télé de Jeff Bezos pourra donc très bientôt ajouter Fallout à son catalogue SF, qui compte aussi Battlestar Galactica ou Electric Dreams, d’après Phillipe K. Dick.

Et que les fans des jeux se rassurent, le projet est entre de bonnes mains, puisque c’est Jonathan Nolan qui le pilote. Le petit frère de Christopher Nolan, avec qui il a écrit de nombreux films de ce dernier (Memento, The Dark Knight, Interstellar…) est aussi connu pour avoir créé les séries Person of Interest et Westworld. Nolan retrouvera d’ailleurs sur Fallout sa femme, Lisa Joy, avec qui il travaille déjà pour Westworld.

Fun fact, ce n’est pas la première fois que les mondes de Fallout et de Westworld se croisent, même si cette fois, cela semble de meilleur augure. En effet, il y a quelques années, Bethesda avait attaqué Warner en justice au sujet d’un jeu mobile Westworld qui semblait plagier jusque dans sa programmation le jeu Fallout Shelter.

La production de la série Fallout devrait démarrer cette année. La scénariste du film Tomb Raider de 2018, Geneva Robertson-Dworet, sera showrunner, et Jonathan Nolan réalisera lui-même le pilote. On ne sait encore rien du casting ou du scénario de la future série, qu’on peut espérer voir débarquer sur Prime Video quelque part en 2023, soit bien avant la sortie d’un prochain jeu Fallout, qui pourrait bien ne pas sortir avant… 2030 ! Car si Fallout 5 a bien été officialisé, Bethesda est en ce moment très occupé avec Starfield, d’abord, mais aussi la future suite de Skyrim…