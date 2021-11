Amazon planche sur une série télé Mass Effect

L’info n’est pas exactement toute fraîche, et avait plus ou moins été teasée par Henri Cavill. L’interprète de Geralt De Riv avait en effet publié sur Instagram une photo le montrant en train de lire un scénario, avec, en légende, l’évocation d’un « projet secret ». Le peu de texte du scénario en question apparaissait flou, empêchant de découvrir de quoi il retournait exactement.

Mais le site gamepressure.com avait réussi en traitant un peu la photo à rendre une partie du texte lisible, et y avait découvert des mots comme « Cerberus », « Reaper », Geth » ou « Tali’Zorah » . Autant de vocables qui sembleront familiers aux fans des aventures du Normandy.

Alors Henri Cavill en Commandant Shepard ? Rien n’est encore fait. Cependant, on n’a jamais été aussi près de la confirmation d’un tel projet. Jennifer Salke, à la tête d’Amazon Studio, a en effet déclaré à Deadline que la licence Mass Effect était de celles que les studios souhaitaient adapter, et qu’ils n’étaient plus très loin d’aboutir à un accord.

Mass Effect est un space-opera caractéristique, genre qui a fait, et fait encore, les belles heures des séries télé, de Star Trek à Battlestar Galactica, en passant par Babylon V. Son univers riche et fouillé peut permettre aux scénaristes de s’en donner à cœur joie sans trahir le matériau de base. La série peut, bien entendu, reprendre la trilogie Shepard, mais aussi revenir en arrière, narrer les premières rencontres des hommes avec les moissonneurs, ou encore raconter, sous forme d’anthologie, de multiples histoires courtes situées aux quatre coins de l’univers…

Dans tous les cas, rien n’est encore signé, ce qui signifie qu’il va falloir attendre pour le tournage, et encore plus pour la diffusion… En attendant, on ira voir ce que valent les prochaines adaptations de the Witcher (saison 2), Halo, et The Last of Us…