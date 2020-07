À quoi pouvons-nous nous attendre d’Avowed, le prochain jeu d’Obsidian ?

Sur la pléthore d’annonces du Xbox Games Showcase, il y en a une qui a su attiser la curiosité des fans : Avowed, le prochain titre du studio Obsidian Games. Un jeu sur lequel nous ne savons presque rien compte tenu de son énigmatique trailer, qui à défaut de nous révéler beaucoup de choses, nous rappelle sans trop de soucis un certain The Elder Scrolls.

Une comparaison pas si anodine quand on connait le lien étroit qui a unit par le passé Obsidian à Bethesda, notamment sur la franchise Fallout. Un travail commun qui accouchera d’un New Vegas de bonne facture, jeu qui donnera l’expérience nécessaire à la création du futur “The Outer World”. Et c’est bien ce qui nous a donné le sourire lors de la présentation d’Avowed.

En effet, il semblerait qu’Obsidian s’attaque à une relecture des genres jusqu’à récemment dominés par Bethesda, avec en tête de gondole la série des Fallout et maintenant celle de The Elder Scrolls. De plus, il semblerait que Microsoft ait enfin ouvert la vanne à gros dollars pour que le studio américain puisse réaliser un jeu à la hauteur de leurs ambitions. Car oui, “The Outer World” est bien rigolo, mais le gameplay c’était pas ça, la faute à un temps de développement assez court. Chose que l’on espère évidemment ne pas revoir avec Avowed.

Mais maintenant la grande question est : pourquoi cette volonté de rappeler aux meilleures heures des jeux Bethesda ? Eh bien, tout simplement parce que désormais le studio est parti pour faire de ses deux grosses licences des MMO à long terme, ce que l’on peut déjà constater avec The Elder Scrolls Online et Fallout 76. Exit donc les bonnes vieilles aventures solo qui semblent désormais appartenir à qui sera assez costaud pour développer un jeu pouvant susciter d’énormes attentes.

Ainsi, c’est très certainement sur ce volet que l’on attendra Avowed, qui reprend le pari de l’Héroïc Fantasy en vue subjective. Un style qui avait été portée aux nues grâce aux excellents Oblivion et Skyrim. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre des nouvelles de ce jeu qui sortira pour sûr pas avant 2022 (oui, car l’annonce a simplement été révélée pour Xbox Series X et PC, donc sans inclure la Xbox One).