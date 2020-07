Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – Oubliez le sofa

Décidément, ils font la queue, les éditeurs, studios et constructeurs à côté de leurs pompes en ce moment. Si vous attendez une bonne nouvelle concernant Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition en lisant cet article aujourd’hui, nous vous invitons à réduire votre taux de hype à son minimum, car l’information qui va suivre n’est pas excellente, bien au contraire. Selon nous, elle arrive même à dénaturer l’œuvre originale en faisant l’impasse sur sa force principale : Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ne proposera pas le mode multijoueur en local. Alors, pas trop déçu ?

Tristement, vous lisez bien. Le titre dont il est question aujourd’hui vient de perdre une de ses features les plus importantes. Vous aviez hâte de découvrir ou redécouvrir le travail de caravaniers dans l’univers de FFCC ? Hâte de partager des tranches de rire et des crises de nerf dans votre canapé avec des potes ? C’est mort. Enfin si, vous pouvez toujours le faire, mais il faudra jouer en ligne. Mais dans quel monde peut-on concevoir le retour de Crystal Chronicles sur supports modernes sans mode coopératif hors ligne ? Square Enix répond à cette question : dans le monde de la technique.

C’est en tout cas ce que l’éditeur semble souligner au travers du communiqué spécial qui accompagne la triste nouvelle :

“Faute à des raisons de développement, nous avions à faire le choix entre un mode multijoueur en ligne et en local. Nous avons donc trancher en faveur du mode en ligne afin de permettre à plus de joueurs de jouer”

Quelles peuvent bien être ces raisons ? Il y a de fortes chances que ce soit dû au fait que le titre proposera aux joueurs sur trois différents supports de se rejoindre pour castagner des Bombos, Pampas et autres Marlboros puisque le titre est prévu pour appareils Android/iOS, Nintendo Switch et PlayStation 4.

Qu’en pensez-vous ? Cela vous refroidit-il ? Ou pensez-vous qu’il n’est pas utile de faire de l’esclandre pour si peu ? Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sortira sur les supports évoqués au-dessus le 27 août et devrait être disponible pour environ 45 euros sur consoles et pour une petite trentaine d’euros sur mobiles et tablettes.