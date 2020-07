Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – Tour d’horizon des nouveautés

Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire du neuf avec du vieux ? Sûrement pas Square Enix ! Si Capcom n’en est pas à son premier coup d’essai en terme de recyclage (c’est probablement l’éditeur le moins scrupuleux à l’idée de revendre ses vieux titres), le géant du RPG a peu de leçons à recevoir de son rival en la matière. On rappelle, un peu plus tôt dans l’année, on a eu le droit a un remake de Final Fantasy VII (du plus bel effet), un remake plus sommaire de Secret of Mana 2 (Trials of Mana ou Seiken Densetsu 3 pour les puristes) et l’annonce d’un OST probablement vendu 60 boules jeu de rythme dans la licence Kingdom Hearts. Mais tout ça, c’est en oubliant Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

En même temps, pas bien difficile… L’éditeur est reste très discret depuis son annonce donc c’est assez surprenant de découvrir aujourd’hui qui détaille aux côtés de ce hack n’ slash sympa, du contenu inédit. Oui, même les vieux de la vieille qui ont fait le jeu en large et en travers (et c’était pas bien difficile vu sa répétitivité en solo et sa linéarité) pourront vivre de nouvelles expériences.

Ne nous faites pas dire ce qu’on a pas dit, on a jamais dit que le contenu inédit était de bonne facture ni de haute volée. Et si nous l’avions fait, le trailer au pied de cet article nous aurait rapidement fait déchanter. L’éditeur profite donc du trailer pour nous annoncer que les personnages auront une voix (autre que des grognements) et que le titre principal aura été réorchestré. Si nous n’avons rien contre l’ajout de voix qui n’a pour but que de donner plus de vie à des personnages au regard hagard et vide, réorchestrer le thème principal et obtenir ça ? Sérieusement ? Triste.

Enfin, ce n’est pas grave, le jeu ayant été conçu pour y jouer entre amis, l’expérience sonore n’est pas primordiale (même si les musiques des niveaux sont probablement toujours imprimées dans le cerveau des joueurs de l’épisode GameCube). En revanche, le gameplay et les options disponibles pour le simplifier dans un jeu en multijoueur, sont plus que bienvenus. Et là, nous nous inclinons, il semblerait bien que Square ait beaucoup misé sur cet aspect.

Tout d’abord, nous tenons à rappeler que le jeu sortira sur appareils Android et iOS, en plus des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pas évident donc de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Chacun trouvera donc éventuellement sa place avec l’option de chat rapide, une option qui permettra de communiquer rapidement avec les autres membres de son escouade. Mieux encore, on pourra aussi faire usage du Décompte Magique, outil qui permettra de mieux gérer les timings pour établir de meilleures stratégies collectives.

Enfin, le jeu se franchissant assez aisément une fois que tout le monde est à l’aise, un mode plus difficile a été ajouté afin de mettre vos amitiés au défi, un mode qui permettra également la découverte de boss et d’équipements inédits. Ajoutons en plus qu’une version Lite vous permettra de profiter de 3 donjons en solo ou en équipe et jusqu’à 13 donjons si vous êtes en équipe avec un gars qui a saigné la CB pour acheter le titre. Ça, c’est une offre d’exception et c’est indiscutable.

Alors, que pensez-vous de tout ceci ? Quel est votre avis sur cette version Lite ? Allez-vous vous laisser tenter ? Si c’est le cas, il ne vous reste plus beaucoup à attendre ! Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sort sur PlayStation4, Switch et appareils Android et iOS le 27 aout prochain.