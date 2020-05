Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered arrivera fin août

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered arrête enfin une date de sortie, même si l’on est pas à l’abris d’un report.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered devait initialement nous parvenir en tout début d’année, mais il avait alors malheureusement subi un report, dont la date arrêtée n’était autre qu’un vague “été 2020”. Aujourd’hui cependant, Square Enix revient avec des nouvelles rassurantes, et c’est une date fixe qui nous est dévoilée via un trailer, revenant pour l’occasion sur tout ce que pourra proposer cette version remastérisée.

Dans un premier temps, comme vous vous en doutez, ce sont les graphismes qui ont bénéficié d’un petit lifting, tout du moins, nous dirons qu’ils ont été passés en HD, mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose de transcendant, car vous risqueriez d’être déçu. Côté son, nous passons là aussi dans le magnifique monde de la HD, ce qui vous permettra de profiter au mieux de l’OST composée par Kumi Tanioka (Final Fantasy XI, Ragnarok Odyssey), et des doublages feront aussi leur apparition, ce qui ne manquera pas d’apporter une petite touche de dynamisme durant les phases de dialogues.

Aussi, des nouveautés, mineures mais bienvenues, vont débarquer dans cette version. Nouveaux boss, nouveaux donjons, vous pourrez par ailleurs découvrir tout ça en multijoueur, puisqu’il sera possible de se retrouver en ligne pour faire de la coop avec des amis. De plus, ce qui est intéressant, c’est que le jeu sera cross-play, ce qui veut dire que vous pourrez jouer avec vos amis, et cela peu importe la plateforme sur laquelle vous serez.

En espérant que la date ne sera pas repoussée, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered devrait donc être disponible le 27 août 2020 sur PlayStation 4, Switch, iOS, et Android.