Fallout 4 – Une mise à jour « current gen » pour l’année prochaine

Mais ? Une news sur Fallout 4 en 2022 ? Eh bien oui ! Alors que le futur RPG spatial de Bethesda, Starfield, concentre toute l’attention des amateurs du genre et s’annonce comme l’un des mastodontes de 2023, il est évident que les suites des The Elder Scrolls et de Fallout sortiront beaucoup, beaucoup plus tard. The Elder Scrolls VI ayant déjà été annoncé comme étant le prochain gros projet du studio, c’est donc la franchise Fallout qui risque de voir son nouvel opus arriver dans de lointaines années.

Cependant, Bethesda a, semble-t-il, l’intention de donner un petit bonbon pour patienter. En effet, à l’occasion de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la franchise, le studio californien a multiplié les petites annonces quant à Fallout 76 dans un billet et révèle, sur la toute fin, que Fallout 4 aura droit à une version « current gen » pour 2023. Il s’agira d’une mise à jour gratuite sur PC, Xbox Serie X et S, et PS5.

Concrètement, à quoi s’attendre ? Le studio décrit la mise à jour comme apportant de meilleurs graphismes, une nouvelle optimisation, la possibilité de jouer en 4K et des « bonus » en provenance du Creation Club ( la boutique du jeu ). Les amateurs de Fallout 4 se souviennent qu’en effet le titre de Bethesda souffre de nombreux problèmes d’optimisation, notamment dans les milieux urbains, et que seuls certains mods PC parviennent à tweaker les paramètres du jeu pour améliorer légèrement la fréquence d’images par seconde. En cause : la résolution élevée des textures de nombreux bâtiments quelle que soit l’option graphique et une ligne de code cassée concernant le calcul et la portée des ombres, dont la désactivation dans les menus n’avait aucun effet.

Les joueurs auront ainsi le droit à un mode Performance s’ils veulent privilégier la fluidité du jeu et une fréquence d’image élevée ; et un mode Qualité s’ils souhaitent jouer en 4K. De quoi profiter pleinement de l’expérience de jeu que Fallout 4 aurait dû proposer à sa sortie, mais ne dit-on pas qu’il vaut mieux tard que jamais ? L’année 2023 s’annonce radieuse pour les amateurs de RPG et les Enfants de l’Atome !