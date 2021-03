20 jeux Besthesda arrivent dès aujourd’hui sur le Game Pass

Hier avait lieu une table ronde entre certains pontes de Microsoft et Bethesda pour que les deux parties puissent parler à tous de leur stratégie commune concernant les jeux à venir de la part du studio dont l’achat a enfin été validé par les instances européennes la semaine dernière. L’occasion d’y voir un peu plus clair sur le destin du catalogue de jeux issus des différents studios acquis dans l’opération par la firme de Redmond et de révéler quelques surprises, notamment pour les abonnés Game Pass.

Et on ne peut pas dire que l’on soit déçu de la première grosse annonce faite lors de ce meeting diffusé en direct, puisque Aaron Greenberg, directeur marketing de la marque Xbox, a indiqué que vingt jeux Bethesda, et pas des moindres, rejoindront dès demain (le 12 mars) le catalogue du Game Pass aussi bien sur consoles que sur PC et par extension sur smartphone via le cloud.

Autant dire que les abonnés sont gâtés et que c’est là ce que l’on attendait depuis l’annonce du rachat de Zenimax par le géant américain. Et comme on est très gentil, on vous propose une petite liste des titres qui rejoindront donc le service de Microsoft.

Dishonored: Definitive Edition

Dishonored 2

DOOM

DOOM II

DOOM 64

DOOM 3

DOOM Eternal

Fallout New Vegas

Fallout 4

Fallout 76

Prey

RAGE 2

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim: Special Edition

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Evil Within

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein Youngblood

Bon, en réalité, certains jeux présents ci-dessus étaient déjà disponibles sur le Game Pass avant cette annonce. On parle là de Fallout 76, Dishonored 2 ou encore DOOM Eternal, mais l’ajout de vieux titres issus de la saga The Elder Scrolls ou encore des vieux DOOM ravira sûrement les fans de ces licences emblématiques du studio.

Il est clair que cela n’est qu’un début et que l’on risque, à terme, de voir débarquer gratuitement une très grosse partie du catalogue de Bethesda sur le Game Pass, et on espère d’ailleurs voir arriver très vite un certain Wolfenstein II: The New Colossus, ainsi que certaines anciennes entrées de la franchise.

Aussi, les fans de survival-horror sauront apprécier l’arrivée de The Evil Within sur le service, qui manque cruellement de AAA du genre, et peuvent avoir bon espoir quant à voir débarquer l’épisode numéro deux très bientôt. Le reste est assez classique, même si voir du Fallout fait toujours plaisir, dommage alors que le troisième opus soit absent du listing.

Les petits Français de Arkane sont bien représentés avec les deux Dishonored, ainsi que la présence du très bon Prey. On garde espoir de voir débarquer Deathloop un jour prochain sur le service, au moins sur PC dans un premier temps vu que le jeu est une exclusivité console PlayStation temporaire. Pourquoi ne pas aussi donner l’occasion aux plus jeunes de découvrir les anciens titres du studio comme Arx Fatalis.

Enfin, et on en reparlera très vite, mais monsieur Xbox Phil Spencer a aussi annoncé quelques trucs intéressants, comme le fait que les jeux multiplateformes prévus le resteront, mais que les futurs titres non annoncés encore seront des exclusivités consoles Xbox et PC, ainsi que sur tout autre dispositif proposant l’abonnement au Game Pass. Affaire à suivre…