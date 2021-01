Bethesda au cœur des plans de Phil Spencer et de sa Series X

L’achat de Bethesda par Microsoft aura sans doute été l’une des plus grandes surprises de cette année 2020 pour l’industrie du jeu vidéo. Une acquisition qui permet à Xbox d’avoir en son sein certaines des studios et des jeux les plus importants de l’industrie, de la saga DOOM aux franchises telles que Fallout et The Elder Scrolls. Mais le plus important dans cet achat pour Phil Spencer, c’est la façon dont il va renforcer le potentiel des studios de jeux Xbox à créer de superbes RPG et FPS de premier plan.

Dans le dernier podcast de Xbox pour la clôture de l’année 2020, le leader de la marque a longuement discuté de l’acquisition de Bethesda avec son partenaire Larry Hryb. Un échange de qualité dans lequel Spencer a garanti que Bethesda sera une partie très importante de l’avenir de la Xbox. Mais il a également parlé du potentiel de ses studios pour faire de la plateforme un moteur de RPG et de FPS :

“Je pense que ces équipes vont être un ajout incroyable à nos studios. Quand je pense à notre capacité à faire des RPG avec Obsidian, avec inXile, avec Playground aussi, qui travaille maintenant avec Fable, et que j’ajoute le talent et le savoir faire de Bethesda, je perds pied… C’est une énorme montagne de talents ! Et ensuite, je pense à notre capacité de faire des FPS avec id [Software], et évidemment avec 343 [Industries], et cela devient absolument fou. Nous venons de doubler la taille de nos studios internes avec l’arrivée de de ce groupe, ce qui est incroyable quand on y pense.”

A cela, Larry Hryb ajoute que “les chiffres sont doublés, mais à d’autres égards, nous les quadruplons pratiquement en termes de catalogue, n’est-ce pas ?”. Car en effet, avec cet achat, Microsoft devient propriétaire de toutes les franchises de Bethesda et des studios associés, ce qui donnera un énorme coup de pouce à son futur catalogue. Pour autant que l’on puisse en juger, Phil Spencer semble prioriser les RPG et les FPS pour sa console, et cherche à tirer le meilleur parti de l’expérience de ces studios dans ces domaines. Un pari dont nous devrions bientôt voir les résultats, avec des jeux comme Avowed qui devraient arriver prochainement sur l’écosystème Xbox Series.

Néanmoins, beaucoup de joueurs se posent toujours la question de l’exclusivité des titres produits par Bethesda. Un sujet sensible sur lequel Spencer botte en touche en déviant sur un autre sujet :

“Nous allons commencer à planifier une partie de ce que nous pouvons faire avec eux. Maintenant, nous sommes vraiment séparés, parce qu’ils continuent à faire le travail qu’ils font, même si nous ne les possédons pas encore. Ces équipes vont être très, très critiques pour nos progrès à l’avenir. J’ai hâte de les avoir autour de moi et de commencer à travailler comme une seule entreprise. Je suis incroyablement enthousiaste à propos de Starfield et de beaucoup d’autres choses, certaines annoncées et d’autres non annoncées, sur lesquelles ils travaillent. Je pense qu’ils seront un ajout incroyable à nos studios.”

Une collaboration surprise, dont on espère que le succès sera plus rapide qu’avec le rachat de Rare il y a quelques années.