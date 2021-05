Resident Evil Village – 5 mods totalement WTF a essayé au plus vite !

Chaque Resident Evil qui sort est non seulement l’occasion pour les joueurs de se retrouver un univers qu’ils chérissent pour la plupart, mais aussi celle offerte aux moddeurs en herbe de laisser parler leur imagination pour nous offrir des mods parfois utiles et d’autres fois beaucoup moins, mais non dénués d’un certain humour. Et Resident Evil Village ne fait heureusement pas exception à la règle.

Bien évidemment, c’est sur PC que cette communauté de moddeurs est réunie et bien que le dernier-né de la franchise survival-horror à succès de Capcom n’est disponible que depuis quelques jours, un certain nombre de mods, certains totalement farfelus, ou pour parler familièrement “WTF”, ont déjà vu le jour.

Comme nous l’avions fait pour Resident Evil 2 Remake, on vous propose d’en découvrir 5 d’entre eux choisit par nos soins dans cet article. Une chose est sûre, vous ne verrez plus Resident Evil Village du même œil après ça !

On attaque fort avec ce mod pour le coup réellement WTF puisqu’il s’agit là d’un character swap, ou plutôt un face swape pour être plus précis, qui voit la petite Rose, que l’on rappelle être un bébé, perdre son visage au profit de celui de Chris Redfield. Le résultat ? Des images qui nous hanteront probablement jusqu’à la fin de notre existence terrestre et même après. Voyez par vous-même à quel point cette petite blague est aussi synonyme d’énorme malaise.

Créateur du mod : JTeghius Kittius.

Encore un mod sorti de l’esprit tordu et au combien réjouissant d’un moddeur. Fly Swatter’s, qui se traduit par tapettes à mouches, remplace tout simplement le couteau par l’un de ces objets servant à écraser et tuer violemment ces insectes. Alors oui ce swap ne sert à rien, mais est là encore plus une blague qu’autre chose, puisqu’il fait écho au fait que les filles de Dimitrescu sont constamment entourées de mouches et peuvent même nous attaquer avec. Quoi de mieux qu’une belle tapette à mouches pouvant se décliner en trois coloris différents pour régler leur compte à ces bestioles ?

Créateur du mod : EvilLord aka Stevebg23, avec l’aide de CrazyPotato.

Voilà un mod qui devrait parler à ceux qui ont connu la chose sur les remakes de Resident Evil 2 et 3, ainsi que sur Resistance. Le célèbre et apprécié Banana Gun and Spoon knife fait donc son grand retour et remplace comme son nom l’indique l’arme de poing d’Ethan par une banane et son couteau par une cuillère. Est-ce utile ? Non. Est-ce drôle ? Terriblement.

Créateur du mod : EvilLord aka Stevebg23.

Oui, on vous propose là de découvrir deux mods, car nous n’avons pu départager les deux, même si l’un est bien plus WTF que l’autre. Pudge mask for The Duke change totalement la face du marchand du jeu, Le Duc donc, pour lui donner l’apparence de Pudge, le boucher, de Dota 2 et autant dire qu’il n’a pas une gueule de porte-bonheur. Vient ensuite Merchant costume for Duke qui habille donc Le Duc comme le marchand de Resident Evil 4, on apprécie forcément cet hommage.

Créateur des mods : Wiwilz pour le premier et JWesker pour le second.

Quoi de mieux que de finir par un classique ? Car Resident Evil Village n’échappera pas au terrible Thomas le petit train. Il s’agit là d’un mod qui swap la visage d’Alcina Dimitrescu par Thomas le petit train. Au contraire des mods qui voyaient Mister X et le Nemesis être remplacés par ce héros de dessin animé, ici il n’y a que le visage qui change et cela rend très franchement la chose encore plus ridicule, mais aussi bien plus flippante finalement.

On a longuement hésité entre ce mod et un certain Lady X de ZombieAli qui donne à la dame un teint de peau similaire à celui de Mister X, mais la petite musique bien flippante issue de l’animé qui se lance lors de l’apparition de la dame du château a fini par nous convaincre de mettre en avant le mod Count Theodora.

Créateur du mod : Crazy Potato.

Il existe encore bien d’autres mods pour Resident Evil Village et le listing ci-dessus n’est qu’un petit échantillon de ce qui a été créé par les moddeurs. Si vous êtes intéressés par tout ceci, rendez- vous sur Nexus Mods par exemple, même si tout n’y est pas répertorié, vous y trouverez surement votre bonheur, même si residentevilmodding.boards.net reste aussi une adresse à garder sous le coude.