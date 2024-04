Fallout London repoussé à cause du patch next-gen de Fallout 4

Avez-vous déjà entendu parler de Fallout London ? Si non, laissez-moi vous faire un petit topo afin de vous familiariser un minimum avec ce magnifique et ô combien ambitieux mod pour Fallout 4. Développé par la team FOLON, le projet naquit il y a maintenant 4 ans quasiment jour pour jour et entend placer le joueur dans un Londres post-apocalyptique 50 ans avant les événements de la dernière itération solo de la licence de Besthesda. Il s’agit là d’un projet colossal qui peut même être considéré comme une grosse extension pour le jeu original tant son contenu s’annonce à la fois dantesque et terriblement complet.

La ville de Londres y sera intégralement (ou presque) parcourable, aussi bien sur terre, sur l’eau que sous terre, avec notamment la présence de tout le réseau métropolitain de la cité. Bien évidement, les principaux monuments et lieux iconiques seront aussi au rendez-vous, tout comme une direction artistique qui s’évertue à plonger la capitale anglaise dans cette post-apocalypse steampunk que les adorateurs de la franchise chérissent tant. Le mod sera scénarisé, comportera aussi un nombre important de quêtes annexes, de dialogues et jouira d’un véritable écosystème s’appuyant autant sur ce que l’on connait de Fallout 4, tout en proposant ses propres spécificités.

De longues années auront donc été nécessaire à l’équipe pour sortir enfin ce mod exclusivement pour les possesseurs de la version PC du jeu, et encore, uniquement via GoG et Steam. Il est impossible de le déployer via Nexus mod comme cela est de coutume au vu de sa taille qui tournerait aux alentours de 50 Go. Pour le moment aussi, FOLON n’a pas trouvé le moyen de le proposer directement sur l’Epic Game Store, mais on se doute que ce sera le cas si le succès est au rendez-vous. Chose dont l’on ne

Ce qu’il faut savoir en revanche, c’est que la team FOLON n’a pas développé ce mod en partenariat avec Bethesda et n’a eu que très peu d’échanges avec le studio à ce propos, bien que toute liberté leur a été laissée quant à l’élaboration de Fallout London. Cependant, ceci a surement eu un impact non négligeable sur ce qui va suivre, puisque initialement prévue pour sortir le 23 avril prochain (fête de la Saint Georges en Angleterre), elle vient de se voir repousser par ses développeurs à une date indéfinie.

La raison étant la prochaine mise à jour next-gen de Fallout 4 (disponible le 28 avril) qui poserait des problèmes de compatibilité avec le mod en question. FOLLON a pris son temps pour tester chaque portion de London en espérant offrir aux joueurs l’expérience la plus stable et la moins buggée possible, et cette update rabat totalement les cartes, tout en offrant à l’équipe de nouveaux outils pour travailler encore plus cette extension non-officielle. Tout ceci est expliqué dans la vidéo visible ci-dessous.

Alors quant à savoir quand est-ce que Fallout London sortira, nous ne le savons pas, mais on espère que ce sera dans pas trop longtemps tant le projet est alléchant. Et même si ce report nous atriste, il nous permet au moins de mettre en avant ce qui s’annonce comme étant l’un des mods les plus aboutis de l’histoire du jeu vidéo.