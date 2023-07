Fallout: New Vegas – L’intrigue de l’ambitieux mod Nuevo Mexico dévoilée

Dans le petit cœur des fans des jeux Fallout, il est un jeu qui aura toujours une place toute particulière, Fallout: New Vegas. Son ton, son design, ses personnages, ses mises en situation… le jeu est venu chargé de moments iconiques et semble être reparti sans rien avoir laissé à ses successeurs qui ont dès lors dû se bâtir une réputation sur leur parfaite maîtrise des bugs et un art certain des optimisations décevantes.

C’est donc avec beaucoup de plaisir et de nostalgie que nous apprenions en 2022 le développement d’un mod gigantesque et ambitieux pour notre bon vieux Fallout: New Vegas titré Nuevo Mexico. Lors du précédent teaser, nous découvrions les nouvelles factions peuplant ce monde dépourvu d’autorité centrale, La Fuerza, une faction neutre qui essaie d’instaurer un semblant d’ordre et de services publics mais n’est pas aussi diplomate qu’elle ne le prétend ; le Gang de Shark, dirigé par le leader charismatique du même nom, préférant l’efficacité à la moralité des actions et doté d’une véritable petite armée privée ; et la Famille Vivian, vouée aux trafics en tout genre et réputée pour sa violence gratuite. L’équipe de moddeurs a également mis l’accent sur le fait que le mod comportera de grands biomes distincts au lieu d’une grande et unique carte en monde ouvert, donnant non seulement une certaine identité au mod, mais permettant également de mieux détailler les biomes.

Ce nouveau trailer est, quant à lui, davantage dédié à l’intrigue générale : se déroulant cinq ans après les évènements du jeu original, Nuevo Mexico nous offrira la possibilité de choisir notre « origine » (en fait, notre personnage jouable) entre le Prisonnier et le Rêveur. Le premier étant un prisonnier de Vault-Tec en fuite ; le second, une goule ayant trouvée refuge parmi ses semblables installés dans une ancienne base militaire, sous la direction d’une goule messie qui ambitionne de rendre son espèce fertile. La quête centrale est commune aux deux origines, mais il semble que certaines quêtes secondaires soient uniques à l’origine choisie. De plus, vous croiserez l’autre personnage au cours de l’aventure. En soi, il s’agit là d’une première pour un Fallout et promet une narration intéressante;

On y voit également plusieurs combats, de nouveaux environnements visuellement très intéressants, une grande variété d’armes, de tenues et de dialogues doublés. L’ampleur et la qualité du mod ne font aucun doute et l’on a presque le sentiment de voir là un jeu sorti peu après Fallout: New Vegas. Après l’épopée des Fallout de l’ère Bethesda, les fans seront sans doute ravis de retrouver l’ambiance western et le ton très particulier de Fallout: New Vegas dans une toute nouvelle expérience de jeu. Il n’y a pas de date de sortie pour l’instant, même si jusque là les développeurs ont tenu leurs promesses de teasers en série et que le projet parait déjà bien avancé.