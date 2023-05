Fallout – La série d’Amazon continue de se dévoiler

Bien moins évoquée dans la presse spécialisée et généraliste que les adaptations de Last of Us et Halo en série, la franchise des Fallout va pourtant bientôt avoir droit à la sienne et finir prochainement sur nos écrans. Non pas sous la forme d’un cinquième jeu (pour l’instant) mais bel et bien d’une série pour Amazon Prime Videos. Annoncée en 2020, le développement est ensuite resté bien silencieux ; il faut dire que, pour leur malchance, c’était l’ère des confinements et de la distanciation sociale. Tout juste a-t-on eu droit à quelques leaks, comme celui d’il y a quelques mois, montrant un tournage dans une station Red Rocket, lieu bien connu des fans de la franchise.

Toujours est-il que de nouvelles images issues du tournage sont là, et que ces dernières constituent un soulagement bienvenu en terme de fidélité artistique et de représentation de l’ambiance des jeux Fallout. Il est évidemment trop tôt pour se prononcer sur la qualité de l’écriture et du scénario, et on sait que c’est là l’écueil majeur des adaptations de jeux vidéo en films ou séries (que l’on songe à une série qui ne sera pas nommée mais commence par -H et se termine par -alo). On sait cependant que c’est Geneva Robertson-Dworet qui est en charge de la production, qu’on connaît pour son travail de scénariste sur Captain Marvel ; que Jonathan Nolan, qui a travaillé sur le scénario de The Dark Knight et Westworld, et frère du célèbre réalisateur Christopher Nolan, va réaliser le premier épisode.

Par-delà ces CV et grands noms, on espère de tout cœur que les producteurs et scénaristes vont respecter le matériel originel et nous offrir une histoire sombre, sérieuse, intéressante, tirant profit du lore des jeux, et non pas utiliser Fallout comme skin visuel pour nous offrir des histoires stéréotypées aux tropes éculées.

De ce que l’on peut en voir, la guerre ne change décidément jamais : Pip-Boy, Nuka Cola et autres Arches dévastées seront de la partie, ce qui était évident et attendu, mais désormais visuellement confirmé. Le maquillage des Goules est assez satisfaisant, même s’il reste à voir comment les phases de combat seront adaptées et représentées. Mais, dans l’ensemble, la série semble partir sur de bonnes bases. Il n’y a encore aucune date, ou fenêtre, de sortie pour cette série, mais le tournage étant manifestement encore en cours, on ne doit pas s’attendre à voir le premier épisode cette année.