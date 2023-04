Saints Row – Rédemption en vue pour les Saints ?

Plus haut l’on monte, plus violente sera la chute, dit l’adage. L’enthousiasme vertigineux de Volition pour son reboot de Saints Row, cru 2022, a effectivement été à la hauteur d’un rapide retour sur Terre que le studio n’avait visiblement pas anticipé. Il faut dire que le dernier épisode, bien qu’il ait quelques qualités et points forts, notamment en ce qui concerne l’immersion et l’ambiance générale, est toutefois arrivé avec de trop nombreux défauts, bugs, une écriture consternante, et, plus grave, des régressions incompréhensibles vis-à-vis des titres précédents de la franchise.

Volition a bien pris la mesure de la situation, de même que son éditeur en a tiré ses propres leçons, et semble déterminé a épargner aux Saints une chute jusqu’au purgatoire. Aussi le studio a-t-il présenté récemment, sur son site, une roadmap pour les mois à venir, détaillant les différents DLC qui viendront rajouter des heures de contenu :

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer que des extensions seront lancées en mai, juillet et août de cette année. Ensemble, ces packs de DLC ajouteront de nouvelles missions de campagne, du gameplay, des armes, des véhicules, des cosmétiques et bien plus encore pour les quartiers bien connus, et les nouveaux, de Santo Ileso. Deux de ces packs seront des extensions de la campagne principale de Saints Row (avec de nouvelles missions dans de nouveaux quartiers), qui suivront les aventures des Saints et de leurs factions ennemies. Et l’un des packs introduira un tout nouveau mode de jeu solo. »

Aux côtés du contenu payant se trouvent des améliorations gratuites de la « qualité de vie », c’est à dire de l’expérience de jeu, et de nouveaux quartiers ajoutés à la ville de Santo Ileso. Ces mises à jour d’ampleur, qui seront disponibles pour tous les joueurs, semblent être un cadeau d’excuse envers la communauté des fans :

« Les nouveaux quartiers seront gratuits pour tous les joueurs, ce qui signifie que tout le monde aura la chance d’explorer de toutes nouvelles zones de Santo Ileso cette année, ainsi que les activités qui en découlent, que vous achetiez les DLC ou non ! Bien qu’il y ait beaucoup de contenu à venir pour les joueurs de l’Expansion Pass, nous continuons à travailler dur pour améliorer l’expérience Saints Row grâce à des mises à jour de qualité de vie, à la correction continue de bugs et à des fonctionnalités demandées par la communauté, comme un mode photo, des combats repensés, un tout nouveau système d’émoticônes, et bien plus encore. »

Il n’est pas certain que la communauté réclame à cor et à cri l’ajout d’un système d’émoticônes ; en revanche, une refonte du système de combat serait plus que bienvenue. On espère aussi que se trouvent, parmi les améliorations gratuites de l’expérience de jeu, des combats plus dynamiques et organiques entre les Saints et les factions adverses, car c’était là toute l’âme des Saints Row précédents que de déclencher des combats de factions dans les rues et voir les Saints et leurs ennemis amener plus d’hommes de mains, véhicules et puissance de feu dans un chaos absurde qui fait le charme de la franchise. Les Saints ne sont pas encore sortis de l’enfer, mais ils ont au moins pu éviter le purgatoire grâce au dévouement de Volition.