Saints Row: The Third Remastered aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series

Le lancement d’une console, c’est toujours un moment singulier. Paradoxal même puisqu’on est encore sous le charme des promesses marketing (puissance décomplexée, foule de sorties…) et le désert des premiers mois. Naturellement, quand on est un petit studio, c’est le moment de frapper, de glisser une cartouche avant l’arrivée des gros acteurs du marché. Une fenêtre de tir parfaite que comptent exploiter Deep Silver et Volition avec Saints Row: The Third Remastered.

Oui, nous nous retrouvons aujourd’hui puisque les partenaires mentionnés viennent de rendre publique l’arrivée de la version remasterisée du troisième volet du GTA-like sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ils n’ont d’ailleurs pas perdu de temps, car vous pourrez retrouver la bande des Saints sur ces machines dès la semaine prochaine, le 25 mai exactement.

Vous l’avez acheté sur les consoles de la génération précédente et l’information vous sale un peu ? Rassurez-vous ! Vous pourrez mettre le jeu à niveau gratuitement pour vos bécanes rutilantes. Ainsi, libre à vous d’exploiter la puissance de la Xbox Series ou de la PS5 pour faire tourner le jeu de la meilleure des manières : avec tous les paramètres graphiques poussés au max comme sur PC (de l’aveu de Deep Silver et Volition). Enfin, “sans concession” sauf si vous avez la Xbox Series S, cette dernière vous imposant de choisir entre un mode performance (1080 – 60 images par seconde) et un mode beauté (4K – 30 ips).

On terminera en ajoutant que, profitant de la ressortie de leur jeu, le duo confirme qu’il débarquera également sur Steam et sur GOG à la même date, le remaster n’étant jusqu’à aujourd’hui disponible que sur l’Epic Games Store. En attendant, vous pouvez retrouver Saints Row: The Third Remastered sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Que le chaos (re)commence !