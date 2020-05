Chorus, la nouvelle licence ambitieuse de Deep Silver

Chorus sera un Space Shooter, mais qui ne manquera pas d’embarquer une belle dimension narrative.

Dévoilé durant le Inside Xbox, Chorus sera donc une toute nouvelle licence en provenance de chez Deep Silver et développée par leur studio Deep Silver Fishlabs. Nous embarquerons alors dans un Space Shooter, un genre qui n’est finalement plus énormément représenté, et ce n’est pas ce bon vieux Star Fox Zero qui aura permis de remettre ce genre efficacement sur le devant de la scène.

Chorus nous proposera ici un univers très sombre, dans lequel nous pourrons incarner deux personnages complémentaires qui ont l’habitude de voyager de concert. Il y a donc Nara, une jeune femme au passé mystérieux et reconnue pour ses talents de pilote, ainsi que son vaisseau Forsaken, doté d’une IA elle aussi au passé trouble. Pour faire simple, dans Star Wars, Luke avait son R2, et dans Chorus, Nara aura donc son Forsaken.

Si l’on en croit Tobias Severin, le directeur du studio, leur but avec cette nouvelle licence et non pas de faire un énième Shooter, mais bien d’apporter un petit quelque chose en plus, afin de faire évoluer le genre. Entre une action aussi jouissive à prendre en main qu’impressionnante à regarder, et une dimension narrative poussée qui nous conduira tambour battant dans une quête de rédemption , Chorus pourrait bel et bien réussir à tirer son épingle du jeu, pour nous offrir une expérience solo SF de grande qualité.

Pour finir, sachez que Chorus ne sera pas disponible à la fin de l’année, il lui faudra encore un peu de temps pour terminer sa gestation, mais nous ne manquerons pas sa sortie sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC, et Stadia dans le courant de l’année 2021.