Paramount+ se mêle à la grande bataille du streaming

Difficile aujourd’hui de se faire une place dans le grand monde du streaming. Mais même si les géants Netflix, OCS, Disney+ et Amazon Prime Vidéo vampirisent aujourd’hui le marché, il reste toujours un peu de place pour proposer des contenus originaux et tenter d’exister. Hier jeudi 1er décembre, la plateforme de streaming Paramount+ a officiellement été lancée en France. Le service, proposé aux États-Unis depuis avril 2021 et rapidement devenu une valeur sûre du marché américain, part donc à la conquête de l’hexagone.

Pour son lancement, l’abonnement Paramount+ est proposé à 7,99€ par mois avec une seule offre disponible. Si vous êtes abonné aux offres Canal+ ciné séries, Paramount+ est gratuit pour vous. Pour ce tarif, inférieur à ceux proposés par la plupart des concurrents, vous aurez accès à un catalogue varié mêlant films et séries. Au rayon films, des classiques sont de la partie, comme Mission Impossible, Star Trek, ou encore la saga Indiana Jones. Côté français, vous pourrez notamment retrouver Le Grand bleu, Les Trois Frères, la Chèvre, et bien d’autres. Malgré le nombre et la qualité des films proposés, on ne peut s’empêcher d’avoir une sensation de déjà-vu en regardant le catalogue en détails. La question parait légitime: en 2022, quel consommateur paierait pour voir ces films passant régulièrement à la télévision ou ayant déjà été régulièrement proposés sur d’autres plate-formes, même de façon ponctuelle ?

C’est donc plutôt vers les séries et contenus exclusifs que Paramount+ peut tenter de tirer son épingle du jeu. Dés la page d’accueil, le ton est donné, avec la promesse de « nombreuses séries originales et exclusives ». Au programme, vous retrouverez Tulsa King, série originale autour de la mafia portée par Sylvester Stallone, et The First Lady, portant sur les premières dames dans l’histoire des États-Unis. La série Halo, inspirée du jeu vidéo est également de la partie.

De nombreuses autres séries sont proposées, comme Dexter, NCIS, Homeland ou encore South Park. Là encore, sans remettre en cause la grande qualité de ces programmes, ils sont déjà bien connus des amateurs de séries, et ne semblent pas être des forces de persuasion pour un abonnement day-one. Les yeux seront plus rivés sur les exclusivités et surtout sur les projets futurs du service.

Reste maintenant à savoir quelle sera la visibilité donnée à Paramount+ et si la marque américaine sera capable de se donner les moyens de ses ambitions sur le moyen et le long-terme. Oui, le catalogue proposé aujourd’hui est de bonne qualité, mais est-il suffisant pour venir concurrencer les autres et faire résilier un abonnement déjà contracté ailleurs ? Rien n’est moins sûr.

Paramount pourrait peut-être tirer parti de la chasse aux comptes partagés lancée par Netflix depuis un an pour récupérer des consommateurs mécontents de la marque au N rouge. Réponse dans les prochaines semaines, lorsque seront rendus publics les premiers chiffres d’abonnement du nouveau participant à la grande bataille du streaming.