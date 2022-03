Apple TV+ gratuit sur PlayStation – Vous allez enfin pouvoir regarder Mythic Quest !

Mythic Quest est cette excellente sitcom qui nous permet de suivre les aventures d’un studio de développement de jeu vidéo un poil déjanté. Un directeur créatif en egotrip permanent, une programmatrice de génie mais que personne n’écoute, un manager à qui tout échappe et un directeur financier cynique au possible forment l’ossature de ce studio qui a pourtant réussi un hold-up majeur dans l’industrie avec Mythic Quest, un MMORPG au succès gigantesque. Problème : quand vient le temps de donner une suite au jeu, l’équipe se demande si elle en sera vraiment capable, ou si tout cela n’était qu’un énorme malentendu…

Produit par Ubisoft (étonnant – ou désespérant, c’est selon – quand on voit les thèmes traités dans certains épisodes, comme les conditions de travail des « petites mains »), on retrouve une grande partie de l’équipe de It’s Always Sunny in Philadelphia, devant la caméra comme à l’écriture, mais aussi Danny Pudi (Abed, dans Community), F. Murray Abraham, et l’excellente Charlotte Nicdao.

Hélas, la série est une exclu Apple TV+… Et personne ou presque n’est abonné au service ! Si Apple ne communique pas sur le nombre d’abonnés, différentes sources évoquent le nombre de 40 millions de comptes. Ce qui ne pèse pas très lourd face aux plus de 200 millions d’abonnés Netflix, et encore moins en comptant les bientôt 2 milliards d’appareils Apple en circulation. Le site JustWatch évaluait à 5% le poids d’Apple TV+ dans le marché du streaming vidéo aux États-Unis.

Et c’est là que votre site favori intervient avec cette offre particulièrement intéressante pour qui voudrait pouvoir enfin voir Mythic Quest : les possesseurs d’une PlayStation 4 ou 5 peuvent recevoir gratuitement Apple TV+ pendant 3 mois.

Tout ce qu’il vous faut, c’est une PlayStation et un Apple ID. Vous téléchargez l’app Apple TV+ sur votre PlayStation, vous vous y connectez en utilisant votre Apple ID, « et voilà ! », comme on dit en anglais. Vous pouvez ensuite regarder les séries et films Apple TV+ depuis votre console, mais aussi depuis n’importe quel appareil connecté, le service de streaming étant accessible directement depuis son site internet (un appareil Apple n’est pas obligatoire), et dispose même d’une application Android.

Pour profiter pleinement da la gratuité, il vous reste à binge-watcher Mythic Quest, mais aussi la très bonne série post-apo See, avec Jason Momoa, la série rétro-dystopique multi-recompensée For All Mankind, ou, toujours S-F, Foundation, d’après Asimov… Une fois vos trois mois offerts écoulés, si vous souhaitez continuer avec Apple TV+, il vous en coûtera 4,99€/ mois.

Mythic Quest a quant à elle été renouvelée pour une troisième saison, dont on ne connait pas encore la fenêtre de diffusion…