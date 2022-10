Super Mario Bros. Le Film – La magie opère dans un premier trailer

Non, en ces lieux, vous ne verrez pas de vidéo réaction avec nos visages mimant la plus grande des surprises, en criant « Mon Dieu ! » sans aucune retenue, juste quelques lignes autour de ce premier trailer de Super Mario Bros. Le Film. Il n’y a pas grand chose à analyser, mais force est de constater que la magie opère en une poignée de minutes. L’animation, les couleurs, l’humour, les musiques, la recette prend indéniablement et l’attente se crée. Mission accomplie pour le plus célèbre des plombiers.

On se confesse : on pensait réellement que le projet long-métrage d’animation de Mario allait nous service du fan-service facile sans une once d’intérêt, le tout dans un travail bâclé au nom de l’argent facile. Mais, peut-être sommes-nous devenu aigris par l’âge ou par les nombreux projets hautement estimés devenus de (trés) mauvais souvenirs après visionnage (surtout dans le domaine du jeu vidéo) ? Toujours est-il que nous sommes agréablement surpris par le résultat, et que nous attendons dorénavant ce Super Mario Bros. Le Film de pied ferme. Le trailer a pullulé sur tous les réseaux sociaux hier, mais on vous le (re)partage au cas où.

D’ailleurs, on vous invite vivement à visionner également la version française du trailer (partagée plus bas) de bien meilleure qualité que la version originale (avis subjectif).

Quel est le casting français de Super Mario Bros. Le Film ?

Si vous vous demandez quels sont les acteurs qui prêtent leur voix aux personnages présents dans le trailer :

Mario : Pierre Tessier, connu notamment pour être la voix française de l’acteur Ryan Reynolds.

Bowser : Christophe Lemoine, voix française du grand Jack Black (Bowser dans la VO).

Kamek, le Sorcier Koopa : Donald Reignoux, célèbre voix française de notre Spider-Man préféré.

Toad : Emmanuel Garijo, connu pour être la voix française de Chris Pine ou encore Michael Pena

Il nous reste plus qu’à nous montrer patients, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans nos salles obscures pour le 29 mars 2023.