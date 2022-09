Nintendo Direct – Nintendo sort le grand jeu

Voilà des semaines que nous attendions un nouveau Nintendo Direct. Depuis le 9 février dernier, plus rien, si ce n’est un Partner Showcase et une vidéo dédiée à Xenoblade Chronicles 3. Et le voici, enfin, ce Nintendo Direct que nous attendions tant, plein à craquer de trailers de jeux à paraître dans les prochains mois.

Si notre patience a été mise à rude épreuve, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a été récompensée quand on voit le nombre de belles surprises auxquelles nous avons eu droit. Le choix a eu beau avoir été difficile, nous vous avons fait une sélection des annonces qui nous ont le plus emballé. N’hésitez pas d’ailleurs à nous dire quels sont les jeux que vous retenez de cette conférence.

Fire Emblem Engage

Ce Nintendo Direct a commencé très fort avec, sans préambule, l’annonce d’un nouveau “vrai” Fire Emblem, par opposition à l’épisode Warriors paru cet été. Dans Fire Emblem Engage, nous aurons pour mission de sauver le continent d’Elyos en combattant aux côtés de héros des précédents opus tels que Marth ou Celica dans des joutes toujours plus tactiques.

Rendez-vous est donc pris pour le 20 janvier 2023, date de sortie fixée par Nintendo pour Fire Emblem Engage. À noter d’ailleurs qu’en plus de l’édition simple, une édition collector sera proposée à la vente. Cette édition Divine inclura en bonus un grand Poster, des cartes illustrées, un Steelbook et un Artbook. Aucun prix n’a pour le moment filtré mais on peut s’attendre à une facture autour des 120 €.

Octopath Travelers 2

Après un premier épisode remarqué paru en 2018, Square-Enix remet le couvert en nous offrant une suite sobrement intitulée Octopath Travelers 2. Dans le monde de Solistia, huit nouveaux héros et leurs histoires respectives nous accompagneront pendant de nombreuses heures dès le 24 février 2023. Une édition collector est même déjà en vente pour les plus fortunés puisqu’il faudra compter près de 190 € pour se la procurer sur le site de Square-Enix.

Pikmin 4

Il y a peu de titres que Shigueru Miyamoto prend la peine d’annoncer personnellement. Pikmin est de ceux-là. Déjà en 2015, le père de la série expliquait que le développement de Pikmin 4 était quasiment terminé. Nous avons finalement dû attendre pour qu’enfin le titre soit officiellement annoncé, sans pour autant que nous ayons beaucoup d’images à nous mettre sous la quenotte, avec un vague 2023 comme fenêtre de sortie. En attendant, on peut patienter avec le jeu mobile Pikmin Bloom, sorte de Pokemon Go bien plus bucolique.

Master Detective Archives: RAIN CODE

C’est une belle surprise en provenance des créateurs de Danganronpa que la présence de ce Master Detective Archives: RAIN CODE dans ce Nintendo Direct. Les deux titres se ressemblent d’ailleurs fortement puisque nous y incarnerons un détective enquêtant sur des affaires non résolues. Une fois les preuves en notre possessions, il sera l’heure de la confrontation avec notre suspect et nous devrons alors esquiver les mensonges et frapper les contradictions. L’investigation débutera au printemps prochain, en exclusivité sur la Switch.

Des remasters, remakes et portages comme s’il en pleuvait

Clairement, la Switch est la machine privilégiée pour voir revenir les vieilles gloires du passé. Ainsi, on retrouvera avec beaucoup de plaisir Project Zero: Le Masque de l’Éclipse Lunaire, remaster du quatrième épisode de la saga, dès le début d’année prochaine. Une période choisie également pour la remasterisation de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, paru initialement sur Wii, puisqu’il rejoindra le catalogue Switch le 24 février 2023.

L’un des RPG phare de la GameCube aura aussi droit à sa version remise au goût du jour. Tales of Symphonia Remastered arrivera lui aussi début 2023. On continue de remonter de temps avec les trois premiers épisodes de Front Mission qui se verront offrir une seconde jeunesse en novembre prochain pour le 1er opus, 2023 pour le second et plus tard pour le troisième.

Du côté des portages notables, on pourra la présence dans le Nintendo Direct de Tunic, l’excellent Zelda-like à télécharger dès le 27 septembre, Factorio, qui a su convaincre les amateurs de construction et de gestion, à paraître le 28 octobre et Sifu, l’un des meilleur jeu de 2022, qui arrivera sur Switch le 8 novembre prochain. Notons aussi l’arrivée le 4 novembre d’It Takes Two (Downgrade Edition), élu jeu de l’année aux derniers Game Awards.

Nintendo est passé maître dans l’art de réutiliser tous ses bons vieux titres qui n’ont jamais vraiment eu le temps de prendre la poussière, avec notamment le Pack Additionnel au Nintendo Switch Online qui propose actuellement une petite vingtaine de jeux N64. D’ici la fin d’année donc s’ajouteront à cette sélection Pilotwings 64 et Mario Party 1 et 2 tandis qu’il nous faudra attendre 2023 pour pouvoir rejouer à Mario Party 3, Pokemon Stadium 1 et 2, 1080° Snowboarding, Excitebike 64 et le culte Goldeneye 64.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Et comment ne pas évoquer le cas Breath of the Wild 2, ou plutôt Tears of the Kingdom comme il faut maintenant le nommer ? Un trailer riche en informations et une date de sortie fixée au 13 mai 2023, voilà qui a suffi à nous mettre KO debout. Un clou du spectacle qui nous aurait presque fait oublier l’absence des remasters de Wind Waker et Twilight Princess. Enfin, ce n’est que partie remise sans doute.

Quel Nintendo Direct ! Nous avons vécu une conférence de quarante minutes d’une densité incroyable. Alors certes, quelques absences de taille ont pu se faire sentir. On pense par exemple à la saga Metroid, les épisodes Prime faisant l’objet de rumeurs depuis bien longtemps, ou au nouveau projet de l’équipe en charge de Super Mario Galaxy, qui serait au travail sur un Donkey Kong. Mais qu’importe, ne boudons pas notre plaisir et profitons encore du léger calme actuel avant le feu d’artifice de sorties qui risque de mettre au supplice nos comptes en banque.