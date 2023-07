Des rumeurs sérieuses évoquent une PS5 Pro pour 2024

Voilà une rumeur que certains influenceurs populaires relancent tous les 15 jours depuis avant même la sortie de la PlayStation 5. Pourtant cette fois, on a envie d’y accorder un peu plus de crédit que d’habitude, puisqu’elle ne vient pas d’un YouTubeur aux sources fantasmées, mais de Tom Henderson, un « insider » qui avait, par exemple, annoncé le Project Q en avant-première. Ainsi, d’après Henderson, une PS5 Pro serait en préparation, et pourrait arriver en rayons l’an prochain, en novembre 2024.

De nombreux détails seraient déjà connus, comme des détails techniques sur la vitesse de la mémoire, qui passerait de 1400 MT/s pour l’actuelle PS5 à 1800 MT/s. Cette nouvelle console permettrait aussi un « Ray Tracing accéléré », et pourrait pousser la résolution à 8K. Henderson ajoute que la PS5 avec un lecteur de disques détachable est toujours d’actualité, et devrait sortir cette année, pour complètement remplacer les modèles actuels. Il écrit enfin que cette PS5 Pro sera la dernière évolution de l’actuelle génération de console Sony :

« La prochaine fois que vous m’entendrez à propos de matériel PlayStation, ce sera très probablement pour la PlayStation 6, qui vise toujours une sortie en 2028 » – Tom Henderson, sur keytogaming.com, traduit par la rédaction.

Des commentateurs évoquent aussi l’hypothèse que, si Henderson dit vrai, il y a alors de grandes chances que la PS5 Pro supporte la FidelityFX Super Resolution 3 d’AMD, qui promet de doubler le nombre d’images par seconde en utilisant l’interpolation d’images. L’utilisation de cette technologie permettrait ainsi à la PS5 d’avoir un couple 4K-FPS élevées plus stable.

Par ailleurs, on a dans le même temps eu de nouveaux détails sur le Project Q, l’accessoire qui permet de streamer sa PS5. Des images postées sur Reddit montrent que la machine tournerait sous Android. Ce qui la rendrait alors bien plus attirante, puisque promise à divers bricolages qui pourraient lui offrir la possibilité de faire tourner d’autres services accessibles via la plateforme de Google, comme Shadow, GeForce Now, ou même… le Game Pass ! Bientôt un concours de posts sur les réseaux sociaux, avec le gros X de Microsoft s’animant sur la nouvelle machine portable de Sony ?