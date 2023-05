Playstation Showcase – L’abandon assumé du PSVR2 ?

Alors que le Playstation Showcase était attendu par beaucoup comme le coup de grâce de Sony à un Microsoft en difficulté, on peut dire que la montagne a accouché d’une souris. Malgré tout, difficile d’être inquiet pour la Playstation 5, largement en avance sur son principal concurrent, qui n’a encore rien proposé, et jouera sans doute une grande partie de son avenir le 11 juin prochain, lors du Xbox Showcase. Par contre, s’il y en a un pour qui l’inquiétude continue de grandir, c’est bien le PSVR2.

Alors que le casque de réalité virtuel de Sony est déjà en difficulté pour trouver son public, il fallait rassurer, frapper fort pour relancer des ventes en berne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous sommes ressorti plus que déçus de la conférence. Pire encore, si Sony a présenté là la future crème du PSVR2 pour 2023 et 2024, il y a de quoi se demander si le constructeur nippon ne serait pas déjà en train d’hisser le drapeau blanc sur la bataille de la VR.

En sept toutes petites minutes, cinq jeux ont été présentés. C’est bien peu sur un showcase d’environ une heure et quinze minutes. Encore plus quand on sait que la conférence était censée mettre en avant le contenu VR de la marque. Ce qui nous a marqué, c’est cette désagréable impression que seul les FPS ou les jeux d’horreur parviennent à se faire leur petite place au soleil. Bien sûr, la réalité virtuelle est parfaitement adaptée à ce genre de contenu, mais il va devenir compliqué d’attirer un nouveau public en ne mettant pas d’autres types de gameplay en avant. D’autant plus que la claque graphique que devait représenter le PSVR2 n’est clairement pas au rendez-vous.

Cinq jeux, dont quatre FPS, une mise à niveau, et seulement deux dates de sorties officielles. Voilà donc le maigre bilan de ce Playstation Showcase du côté de la VR. Nous avons plutôt bien aimé le trailer de Resident Evil 4 VR Mode, marqué par de belles animations et une belle ambiance fidèle à la franchise. Mais ne vous enflammez pas trop, le jeu ne sera pas disponible avant 2024, une éternité pour un casque qui semble déjà en état de mort clinique. Au rayon des bonnes nouvelles, bien rares, les premières rumeurs font état du fait que le jeu serait proposé sous la forme d’un DLC gratuit à la version Remake sortie il y a quelques mois.

Sony ne pouvait pas faire pire choix que d’enchainer immédiatement avec le trailer d’Arizona Sunshine 2. Si le jeu n’a pas l’air mauvais, et a été présenté via une vidéo pleine d’humour, comment peut-on penser qu’enchainer deux trailers mettant en scène des tueries de zombies soit un bon plan marketing ? Derrière, Crossfire Sierra Squad ne nous a pas fait rêver, loin de là. Un FPS semble-t’il classique, très dynamique, mais pour les émotions et l’immersion, on repassera. Rendez-vous cet été pour essayer de nous faire mentir.

Dans la morosité ambiante, seul Synapse a au moins eu le mérite de proposer quelque chose de différent dans sa direction artistique. Encore un FPS nous-direz vous. Oui, mais enfin une nouvelle licence, un monde différent, et un gameplay qui semble bien tirer parti des deux manettes Sense, dans un esprit mélangeant l’usage de la Force dans Star Wars et du gunfight à la Borderlands. Le jeu sera disponible le 4 juillet prochain.

Enfin, que penser de la présentation du passage de Beat Saber à la nouvelle génération dans un Playstation Showcase ? Même si le jeu est déjà un classique, et que son portage PS5 serait une vraie réussite du genre, il est loin d’être un facteur d’achat pour le public. Voir le pack consacré au groupe Queen présenté en grandes pompes en dit quand même long sur la pauvreté de la conférence du point de vue de la VR. Si vous êtes fan de la bande à Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, sachez toutefois que le pack est d’ores et déjà disponible, et que la mise à jour de la version PS VR à celle PSVR 2 est gratuite.

Vous l’aurez constaté, dire que la proposition générale de Sony pour son casque de réalité virtuelle est bien maigre est un euphémisme. Le constat était déjà valable avant le Playstation Showcase, il n’a fait que se confirmer. Alors que le constructeur a annoncé récemment que 600 000 exemplaires du PSVR2 avaient été vendus, réfutant les articles qui avaient parlé d’échec, il semblerait bien que le casque ait déjà atteint un premier plafond de vente. On a personnellement du mal à imaginer qu’il puisse accéder à un prochain étage. D’autant plus que le Meta Quest Gaming Showcase a lieu dans moins d’une semaine, et la comparaison pourrait faire très mal.