Chez Meta, le profit avant l’humain

Encore une mauvaise nouvelle qui se profile à l’horizon pour les employés de chez Meta. Après les licenciements d’environ 11 000 personnes en novembre dernier, le groupe a dévoilé aujourd’hui qu’une nouvelle coupe budgétaire devrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année. Selon les premières sources, 10 000 postes seront de nouveau supprimés, prioritairement dans le secteur des ressources humaines à partir du mois de mai, puis du côté de l’ingénierie. Au total, ce ne sont pas moins de 25% des effectifs de la maison mère de Facebook et Instagram qui auront été mis à la porte en moins de six mois.

La crise humaine couve chez les GAFAM. Après les récentes vagues de licenciement chez Microsoft et Google, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg est le troisième membre du club des géants du web à annoncer des décisions radicales ces derniers mois. Malgré tout, difficile d’éprouver de l’empathie pour la multinationale. Tristesse et sentiment d’injustice existent, bien évidemment, mais se limiteront aux personnes touchées par ces nouvelles coupes budgétaires, pas à ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Pour rappel, durant la période covid, les grands groupes avaient recruté en masse, profitant d’une explosion des ventes dans le monde de l’informatique et du web. Aujourd’hui, le retour de bâton est violent, avec un retour à la normale du marché, et forcément des décisions à prendre. Difficile néanmoins de ne pas avoir la sensation que l’humain passe bien après le reste, tel un fusible, recrutable et licenciable à merci.

C’est dans un long communiqué sur Facebook, que le patron de Meta, dont l’image publique est en difficulté en ce moment, a dévoilé les futurs plans de l’entreprise, sous le nom de « l’année de l’efficacité ». Ce qui impressionne dans l’annonce de Zuckerberg, c’est cette capacité à sceller en quelques lignes le destin de milliers de personnes, avant d’enchainer en annonçant que les nouveaux projets sont en bonne voie et que nous devons nous attendre à du très lourd pour cette fin d’année 2023, en termes d’intelligence artificielle et de metaverse. Le malaise existe chez Meta, mais il semble humain autant que financier. Mark Zuckerberg a d’ores et déjà annoncé un accompagnement des futures personnes licenciées, et adressé des remerciements publics pour le travail accompli. Le monde de la technologie est en progrès permanent, et les inventions proposées par les géants continuent de bouleverser notre quotidien. Malgré tout, difficile pour nous de s’extasier devant ces progrès, dans ces périodes où on a la désagréable impression que le robot semble passer avant l’Homme.