Meta Quest Gaming Showcase – Une conférence en demi-teinte

D’après les dirigeants de Facebook, récemment renommé Meta, d’ici 5 à 10 ans, les métavers feront parti de notre quotidien, comme une nouvelle génération d’internet. C’est pour cela que Mark Zuckerberg investi autant dans ce futur possible pour notre société. Mais en attendant cet hypothétique avènement, il faut arriver à faire entrer chez un maximum de ménages les casques à réalité virtuelle, dont le Meta Quest 2 en attendant la prochaine génération de masque que l’on imagine être annoncé dans l’année. Quoi de mieux pour atteindre cet objectif qu’une floppée de jeux technologiquement de plus en plus avancés. Voilà en substance ce que l’on nous a réservé pour ce Meta Quest Gaming Showcase.

Une conférence très rythmée durant laquelle Ruth Bram, producteur exécutif chez oculus, nous a annoncé pendant la demi-heure que durait cette prise de parole une grosse dizaine de nouveautés ou mises à jour de jeux existants à paraître cette année. Tout n’était pas forcément très intéressant, comme ce Cities: VR, un city builder qui nous est apparût comme très dispensable, ou NFL Pro Era qui s’adresse avant tout au public américain. Dans le même ordre d’idée, l’ajout d’une « electronic mixtape » pour l’indispensable Beat Saber nous a laissé de marbre. Pourtant, certains jeux nous ont fait une excellente impression et vont nous permettre de ressortir notre Meta Quest 2 caché derrière notre saint plat à raclette.

The Walking Dead: Saints & Sinners chapitre 2 – Retribution

Et pour commencer fort ce Meta Quest Gaming Showcase, on a eu droit à l’annonce du chapitre 2 de l’excellent The Walking Dead: Saints & Sinners sous titré « retribution ». Une expérience techniquement aboutie entre l’horreur et l’action à la première personne qui nous a donné furieusement envie de se replonger dans cet univers. Il devrait arriver d’ici la fin de l’année que le Quest 2 et sur PC via le Rift. On peut légitimement penser qu’il sera aussi disponible, comme le premier épisode, sur à peu près tous les autres casques du marché tel que le PlayStation VR même si aucune confirmation en ce sens n’a pour le moment été faite.

Red Matter 2

Si vous êtes passé à coté de l’excellent Red Matter, il y a peu de chance pour que ce second opus vous parle. Pourtant, on a affaire là, comme pour son ainé, à des titres en réalité virtuel parmi les plus techniquement réussis. Cette suite directe reste dans une optique aventure orientée puzzle dans un monde de science-fiction. Cet univers dystopique et l’histoire qui nous est contée font d’ailleurs parti des gros points forts du jeu. Un titre à surveiller assurément et qui nous envoutera dès cet été.

Moss: Book 2

Puisque l’on parle d’envoutement, quoi de mieux que Moss: Book 2 et Quill, cette petite souris aventurière, pour nous faire écarquiller les yeux. La première partie de l’aventure faisait partie des tous meilleurs titres VR, au coté notamment d’Astro Bot: Rescue Mission sur le PlayStation VR, et pouvait justifier à lui seul, malgré une durée de vie un peu faible, l’achat d’un casque. Cette suite est meilleure en tout point que le premier épisode. Exclusivité temporaire du PlayStation VR, nous pourrons parcourir cette aventure à la troisième personne dès cet été sur notre bon vieux Quest 2.

Ruinsmagus

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Meta Quest Gaming Showcase nous a proposé une grande variété de titres à venir pour cette année, comme ce Ruinsmagus, un action-RPG à la direction artistique typé animé. Voilà de quoi enjailler les doux rêveurs qui prient chaque jour pour un vrai MMORPG en VR, à la Sword Art Online. Bon, on est encore loin du compte, c’est vrai, mais la proposition reste intéressante et le système de combat centré sur la magie semble être suffisamment solide pour mériter une attention particulière.

Resident Evil 4 – The Mercenaries

L’an dernier, l’adaptation en réalité virtuelle de ce titre culte initialement sorti sur Game Cube en 2005 s’est révélée être une franche réussite. En proposant une interface et un gameplay parfaitement approprié pour ce nouveau support, Resident Evil 4 VR a réussi le tour de force d’être un des titres en réalité virtuelle les plus indispensable du marché. Et pour ne rien gâcher, voici que Capcom nous annonce une mise à jour gratuite pour son titre en y incluant le mode The Mercenaries. De quoi offrir de nombreux défis et tout autant d’heures de plaisir aux fans de la saga. Et les bonnes nouvelles arrivant rarement seules, ce contenu additionnel est déjà disponible.

Ghostbusters VR

Que serait un Meta Quest Gaming Showcase sans un petit coucou du patron Mark Zuckerberg ? Cette fois-ci, il était présent pour nous annoncer une nouvelle licence majeure pour son Meta Quest 2 : Ghostbusters VR. Dans ce titre en coopération, notre mission sera bien évidemment de capturer les fantômes hantant les différents environnements du jeu. Le trailer ne laisse entrevoir que peu de choses pour le moment, mais il est fort possible que ce titre s’inspire de ce qui a fait le succès de Phasmophobia pour l’adapter à un public plus familial et jeune. Un titre à surveiller donc.

Il y a eu donc pas mal de titres très intéressants pendant cette prise de parole sur la réalité virtuelle par Meta. Pourtant, on ne peut s’empêcher de rester sur notre faim au sortir de la conférence. Pour les possesseurs de casque Quest 2, on peut dire que la soirée fut belle, mais pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, nous ne voyons pas vraiment quel titre présenté ce soir pourrait les convaincre. C’est hélas là dessus que le bât blesse toujours. Tant que le parc installé sera aussi restreint, les studios hésiteront toujours à développer des jeux très ambitieux, beaucoup plus vendeurs, et tant que ces titres AAA ne seront pas présent sur les casques VR, les chances d’une percée vers le grand public paraissent faibles.

C’est ainsi que le serpent se mort la queue et que la technologie stagne depuis autant d’années. Meta devrait nous proposer d’ici quelques mois une nouvelle conférence, et on attend bien évidemment la proposition de PlayStation avec son PS VR 2 qui devrait avoir droit à une présentation détaillée d’ici la fin de l’année. En espérant que les innovations des uns et des autres permettent enfin à cette technologie de prendre une nouvelle dimension, Car à force d’en rester au balbutiement, elle risque de ne jamais apprendre la parole.