Notre-Dame brûle – Sauvez la cathédrale des flammes en réalité virtuelle

La vie est dure. Plus les années se suivent et plus on constate la toxicité propre à notre nature, la duplicité et les conflits, les mots toujours plus froids et intolérants, cet ensemble de menaces qui, additionnées aux maladies, nous rappelle au quotidien la vacuité de nos existences. Et pourtant, comme une réponse à cette vie toujours plus anxiogène, nous n’avons jamais développé autant de moyens de la fuir. La fiction toujours (romans, BD, poésie, etc.), le cinéma et le jeu vidéo. Des moyens toujours plus modernes de s’évader qui, pourtant, n’arrivent pas aux chevilles de la réalité virtuelle.

Si vous avez un jour porté le casque, vous pourrez le confirmer : rien ne vous permet de quitter votre peau autant que la VR (du moins, rien qui ne soit légal…). C’est plutôt difficile à expliquer d’ailleurs, mais on prend réellement place dans l’action et donne vie aux personnages qu’on incarne. Grisant, d’autant que ce format de divertissement continue d’évoluer et d’étoffer son lot d’expériences comme le confirme Notre-Dame brûle, le dernier projet d’Ubisoft.

Si vous êtes amateur de cinéma, il est probable que vous ayez déjà fait le lien avec le dernier long-métrage de Jean-Jacques Annaud, un documentaire revenant sur l’incendie ayant dévasté le célèbre bâtiment. Et effectivement, il y a un lien. C’est pour accompagner ce film qu’un jeu a été produit, et qui est mieux placé que le studio l’ayant modélisé deux fois par le passé ? Oui, c’est pour ça que nous retrouvons Ubisoft derrière cette version en VR, une version qui s’éloigne du matériau de base puisqu’il nous offre d’intégrer l’équipe ayant combattu les flammes plutôt que de suivre les événements du film.

Et dans les faits, à quoi s’attendre ? Si on pouvait imaginer qu’une fois le casque sur son nez, nous serions plongés dans un jeu d’action, la cathédrale vous ouvre ses portes pour un escape-game (avant de les refermer, naturellement, il faut s’enfuir après tout, ce ne serait pas un défi si les portes restaient ouvertes). D’après l’éditeur, c’est une expérience d’environ une heure qui vous attend avec divers puzzles, mais aussi des reliques à sauver. Cette dernière devrait sortir le même jour que le long-métrage.

Alors oui, après tout ça, quitter un navire en feu (la réalité) pour un bâtiment en feu, c’est un peu moyen comme échappatoire, mais en notant qu’on file à présent des casques VR à des vaches pour des raisons qui rappellent vraiment le postulat de Matrix, très sincèrement, je crois qu’on préfère traverser la bâtisse dans Notre-Dame brûle plutôt qu’être témoin de notre monde fou. À l’heure actuelle, Ubisoft n’a annoncé aucune marque de casque de réalité virtuelle pour son titre.